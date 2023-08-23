“為讓北韓能參加2027年世界青年日而努力”. August. 23, 2023 08:26. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “世界青年大會是超越國家和人種、語言、宗教，全世界年輕人融為壹體的大會。從目前韓朝對峙狀況和國際關系等來看，雖然很難預測結果，但為了能讓朝鮮青年們也參加，我們將進行包括政府在內的多方面的接觸。” 22日，天主教首爾大教區長鄭淳澤（音譯）大主教就首爾舉辦2027年世界青年日（世界青年大會•World Youth Day）相關事宜，在首爾中區天主教首爾大教區廳舉行的記者招待會上做出了上述表示。鄭大主教補充說：“在南北分裂的韓半島舉行的世界青年大會將成為世界年輕人深思分裂和矛盾狀況、謀求和解與和平的機會。” 世界青年大會是1984年當時若望•保祿二世教皇創立的活動，每隔2~4年在各大洲巡回舉行。教皇會親自參加大會，主持開幕彌撒和派遣彌撒。方濟各教皇2014年曾訪問過韓國。 鄭大主教以在首爾召開的世界青年大會為契機，對教皇的訪朝表示了很大的期待。鄭大主教表示：“方濟各教皇平時也很關心韓朝分裂情況，強烈希望訪問朝鮮”，“期待教皇（以首爾世界青年大會為契機）能夠邁出超越韓朝分裂嚴峻現實的和平與和解的大步伐。” 預計國內外最多將有80萬人以上參加2027年大會。本月1日至6日（當地時間）在葡萄牙裏斯本舉行的今年大會約有150萬人參加。鄭大主教就大會準備情況表示：“將把最近舉行的新萬金第25屆世界童軍大露營活動作為反面教材”，“計劃以寄宿家庭為基礎，最大限度地確保教堂、學校及教育設施等，解決數十萬名國內外參賽者的住宿問題。”他還表示：“過去曾舉辦過大型活動，經驗豐富，因此將毫無差池地準備世界青年大會”，“組織委員長將在教會內的主教中選拔產生。”具體的活動時間將在日後與梵蒂岡方面協商後決定。 世界青年大會自1987年阿根廷布宜諾斯艾利斯大會後，到今年裏斯本大會為止共舉辦了15屆。首爾也將繼菲律賓馬尼拉（1995年）大會之後，成為亞洲第二個舉辦世界青年大會的城市。

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