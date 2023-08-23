時隔20年再次在美國上映的電影《老男孩》大賣. August. 23, 2023 08:24. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 時隔20年再次在美國上映的，由朴贊郁導演執導、崔岷植主演的電影《老男孩OLD BOY》（2003年•照片）大受歡迎。 21日（當地時間)，據電影票房統計網站“Box Office Mojo”透露，16日重新上映的《老男孩》在5天內以88萬美元（約11.8億韓元）的票房收入位居票房榜第12位。這壹票房超過了2005年在美國首次上映時獲得的累計收入（70.7萬美元）。 好萊塢消息專門媒體《Deadline》預測，《老男孩》重新上映的收入不久將超過100萬美元（約13.4億韓元）。該媒體報道說，上映影院數僅為250家（票房前11位電影的上映影院數在1680~4000家）左右的重新上映影片票房收入超過100萬美元實屬罕見。 《老男孩》在紐約、舊金山、洛杉磯（LA）等大城市尤其受歡迎。美國《洛杉磯時報》稱“《老男孩》是壹部向世界觀眾宣傳韓國電影的過程中發揮了重要作用的作品”，並將其選為本周在洛杉磯值得壹看的最佳電影首選。美國時事媒體《The Atlantic》21日在電影評論中評價說：“《老男孩》仍然令人震驚”，“雖然已經過了20年時間，但完全沒有失去讓觀眾驚訝的能力。”

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