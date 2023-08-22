“休息太長時間了？我的人生中沒有空白期。”. August. 22, 2023 09:06. by 李素研記者 always99@donga.com. “雖然演技活動有過空白期，但那幾年我的人生中不存在空白期。” 最近出版第壹本隨筆集《希望壹半瘋狂壹半幸福》的演員姜惠貞（41歲）21日在首爾麻浦區壹家咖啡廳舉行的記者見面會上做出了上述表示。2018年結束放映的KBS電視劇《Jugglers》之後，暫時停止演技活動的她通過寫作填滿了“自己”。在成為演員之前，姜惠貞為自己而活。 就這樣，4年間，在手機上抽空記錄日常生活和想法的60篇短文被編撰成了書。姜惠貞說：“無論何時何地，只要有想起來的故事，就會拿起手機像寫短信壹樣寫作”，“這是寫滿腦海中漂浮的話語氣球的文章。” 盡管如此，出書還是“想分享壹句話所擁有的力量”。最後壹章中登載的文章《話語引領的力量》是向熟人發送“經常想妳”的新年問候信息時，收到意想不到的回復後寫的。姜惠貞就那壹瞬間表示：“肯定有人張開雙臂熱情迎接我。……應該用她所拉動的話語的力量向前邁進壹步。”姜惠貞說：“因為壹句話，生活在悶悶不樂的籠子裏的人可能會敞開心扉”，“希望（這本書）能成為某個人那樣的瞬間。” 因為這些文章當初是在沒有出版計劃的情況下寫的，所以想對別人隱瞞的感情也毫無保留地寫了出來。 在題為《起跑線》的文章中寫道：“如果再次響起槍聲，我能跑完全程嗎？也許我有勇氣站在起跑線上”，吐露了對開始的恐懼。在《那樣的日子》中，她寫道，“感覺應該馬上有結果，肩上的擔子很重卻什麽也做不了的日子……只是希望不是什麽存在的日子”，淡然接受這種無力的感覺。她說：“我想分享任何人都想避開和隱藏的想法。” 隨著女兒（13歲）的成長，她有了寫文章的時間。隨著文章的逐壹積累，產生了“哪怕只有壹個讀者也會寫的願望”。第壹位讀者是丈夫兼說唱歌手Tablo（本名李善雄•43歲）。得益於“繼續寫下去吧”的應援助威，文章積累得更多，Tablo向出版社代表發送了原稿，於是最終與讀者見面了。姜惠貞說：“希望通過這本書，讀者們能夠理解‘不是只有我壹個人帶著這樣的想法生活’，減少孤獨感。”

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