委員會拋出18個退休金改革方案後結束，政府要拿出單壹方案. August. 21, 2023 08:56. . 有人擔心，隨著政府咨詢機構國民年金財政計算委員會未能提出達成協議的年金改革方案，推進年金改革的動力將下降。這是因為，該委員會雖然制定了上調繳納資金（保險費率）並維持以後收取的資金（收入代替率）的框架，但對具體的保險費率和供需開始年齡卻只提出了近20個方案，而且也沒有優先順序。 財政計算委員會提出了3個方案，即，將收入代替率按現行標準定為40%，將月收入的9%的保險費率上調至12%、15%、18%。此外，該委員會還提出將供需開始年齡從目前的65歲推遲到66歲、67歲、68歲的方案。僅此壹項，改革案就有9種。再加上基金運用收益率2個方案，劇本將增加到18種。也就是說，從去年11月開始舉行了20多次會議，最終卻只提出了平淡無味的改革方案。2018年財政計算委員會曾提出過2個復數方案。考慮到基金枯竭時間比當時提前，年金改革的緊迫性增大，專家集團的不負責任更加令人失望。 有人批評說，在年金改革案中，將目前假設為4.5%的年均基金運用收益率上調到5%和5.5%也不像是專家作出的決定。如果基金運用收益率比基本假設提高0.5個百分點，基金枯竭時間將推遲2年，如果提高1個百分點，則將推遲5年。最近10年間，年平均基金運用收益率為4.9%，確實有必要提高收益率。但是有人指出，今後70年內將收益率假定額統壹上調0.5個百分點是缺乏現實性的。 隨著財政計算委員會連有關年金改革的勸告案都沒能提出就結束活動，現在制定改革案的責任轉移到了政府身上。上屆政府出臺了“四選壹型”改革案，年金改革未能加快速度而告吹。現政府提出了教育、勞動、年金三大改革課題，希望國會在今年10月之前提出單壹方案，並盡到立法義務。就像政府把炸彈轉給國會、國會重新轉給政府壹樣，在推卸年金改革的政治負擔期間，只能是國民需要繳納的費用在不斷地增加。

한국어