New Jeans新專輯《How Sweet》上月售出108萬張，出道後發表的4張唱片全部達成百萬銷量. June. 10, 2024 08:15. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 女子組合New Jeans上月24日發行的專輯《How Sweet》達成百萬銷量。其所屬經紀公司ADOR 9日表示，《How Sweet》僅上月就銷售了108.5355萬張。Circle排行榜是韓國音樂內容協會運營的音樂排行榜。因此，New Jeans在2022年出道後發表的4張唱片全部達成百萬銷量。此前出道專輯《New Jeans》售出159萬張，《OMG》售出166萬張，《Get Up》售出214萬張。 新專輯《How Sweet》中包含的同名主打歌連續兩周進入全球音源平臺Spotify的“每周頂級歌曲全球”榜單。這首歌在美國Billboard排行榜上名列“全球”（美國除外）第7位，“Bubbling Under Hot 100”第12位，名列前茅。其他收錄曲《Bubble Gum》在Melon、Genie、Bugs等國內主要音源網站上也名列前茅。 New Jeans在日本也很受歡迎。《Ditto》、《OMG》、《ETA》三首歌曲入選今年上半年（1~6月）Billboard日本綜合排行榜“Hot 100”。New Jeans計劃於21日在日本單獨發行專輯《Supernatural》。

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