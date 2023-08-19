平壤附近發生爆炸事件，必須徹底防範朝鮮緊急事態. August. 19, 2023 08:35. . 援引熟悉朝鮮情況的消息靈通人士的話報道說，朝鮮平壤郊區在1、2個月前曾發生過爆炸物恐怖襲擊事件。多名當地居民表示：“聽到了巨響和人們的尖叫聲，好像還發生了傷亡。”該消息靈通人士表示：“不排除這是針對軍隊高層人士的恐怖襲擊的可能性，朝鮮進口被推測為是爆炸物探測設備的物品等，加強了國務委員會委員長金正恩的警衛。” 雖然需要最終確認，但如果在監視和管制徹底的平壤附近出現爆炸物恐怖襲擊情況，可以推測出內部的不滿已經達到了臨界值。爆炸物探測設備的進口動向也是如此。今年4月幾名警衛員拿著防彈用黑包圍繞金正恩的場面被拍攝下來，這表現出了平壤核心層的不安感。國家情報院前天在國會上報告說：“勞動黨按地區成立了清查不滿分子的小組。” 最大的不滿因素可能是糧食不足和針對年輕人的控制。朝鮮從今年年初開始禁止通過市場進行個人糧食交易，優先確保軍糧。國情院報告稱，朝鮮1-7月出現240多名餓死者，比最近5年的平均水平高出兩倍以上，人均國內生產總值（GDP）也比6年前減少了12%。雖說情況比20世紀90年代“苦難行軍”時好壹些，但年輕層的不滿情緒可能會進壹步高漲。國情院捕捉到“年輕壹代毫無顧忌地批評金正恩壹家和集體抗議”，就是確認這種氛圍的事例。 金正恩親自出面進行軍事威脅，也是我們需要密切觀察朝鮮動向的原因。他在8月份就兩次指示準備戰爭。朝鮮每次發生危機時都會進行挑釁，並以“我們的問題是外部敵對勢力”為借口平息內部不滿。朝鮮不僅可以朝公海發射彈道導彈，還可以通過海上和天空無法預測的手段直接瞄準韓國。另外，朝鮮如果內部動搖進壹步擴大，也不無發生軍事政變等劇變事態的可能。如果平壤郊區的爆炸事件被確認為恐怖襲擊，那麽這是史無前例的反體制行動。有必要再次確認通過韓美合作制定的作戰計劃，進行將不同情況的劇本變成現實的實戰訓練。

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