上班族的國民年金負擔加重，月均上漲4萬－5萬韓元. August. 18, 2023 08:50. by 趙建熙記者、李知雲記者 becom@誒onga.com、easy@donga.com. 討論改善國民年金制度的政府咨詢機構——國民年金財政計算委員會就在職加入者每月繳納的平均保險費至少上調9萬韓元的改革方案達成了暫定協議。該委員會計劃，通過提高保險費、推遲年金領取年齡等措施，把年金基金耗盡時間從2055年推遲到2093年以後。 綜合《東亞日報》記者17日的采訪，財政計算委員會將於18日舉行第21次會議，向保健福利部提交包含上述改革方案的報告。由13名民間委員和2名政府委員組成的財政計算委員會根據《國民年金法》，每5年根據財政狀況和出生率等提出改革方案。今年是第五次財政計算。 自去年11月30日以來的８個月裏，財政計算委員會後壹直在討論如何調整“交錢”的保險費率和“收錢”的收入代替率，分別從現行的9%和40%進行調整。結果，提出了收入替代率保持不變、保險費率上調至12％－18%的“財政穩定化方案”，以及把收入替代率上調至50%、保險費率上調至13%的“老年收入保障方案”。兩種方案都以至少提高3個百分點的保險費率為前提。以今年4月份為基準，如果代入在職加入者的月均保險費（29.2737萬韓元），上班族每月要多交9.7579萬韓元（本人和公司各承擔壹半的費用，均為4.8789萬韓元）。地方用戶每月平均多交4.2011萬韓元。 福利部將於30日左右就財政計算委員會提出的改革方案舉行聽證會，收集意見後，於10月底重新整理成政府方案並提交給國會。

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