每年有36000名留學生中斷學業……只顧著增加數量，不進行管理嗎?. August. 17, 2023 07:57. . 韓國政府為了到4年後的2027年為止把外國留學生規模增加到30萬名，決定推進“學在韓國30萬”項目。其內容是，大學和地方自治團體及地區企業組成專門小組，根據地區經濟實情，制定從吸引留學生到前途設計的戰略，引進半導體和電池等尖端新產業領域的海外優秀人才，確保競爭力。 自2005年實施“學在韓國項目”後，來到韓國大學和研究生院的外國留學生人數每年都呈增加趨勢，去年達到16萬人，創下了歷史最高紀錄。但是，在全世界留學市場上，韓國所占的比重只有2%。在韓外國留學生比率為3.7%，是經濟合作與發展組織會員國平均值（6.6%）的壹半多。中途輟學的情況也在增加。去年中斷學業成為非法滯留者的留學生超過了36000名。特別是學位課程在校生中途離開的情況比2018年增加了6倍。這與以學齡人口減少、財政困難嚴重的地方大學為中心，只熱衷於吸引留學生、管理不善、外國人對留學生活的滿意度不高不無關系。 政府昨天發表的政策也傾向於降低韓國語能力和財政能力審查標準等擴大留學生招商引資。現在也有人說，由於韓語水平不足，很難跟上課程。首先要了解學業中斷的原因，強化幫助留學生適應學業和生活的體系。在教育基礎設施惡劣的地方，大學也有共同運營留學生支援項目的方法。 外國留學生在韓國大學畢業後回本國居多，進入研究生院或就業的比率僅為19%。此前，政府和企業到海外尋找高級人才，但在利用國內留學生方面確實持消極態度。碩士、博士級海外人才中，希望進入韓國大學或就業的比率為56%，國內就業需求不小。有必要重新設計簽證政策，根據不同地區的產業需求，使外國學生的學業和就業自然聯系起來，並放寬限制，激活企業的外國留學生實習制度。如果能用在韓國大學學到的內容設計和實現前途，來韓國留學的留學生自然會增多。

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