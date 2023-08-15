10多歲K-POP明星們的活躍填補了世界童軍大露營的跛行漏洞. August. 15, 2023 08:06. . “K-POP演唱會是在跛腳前行的2023世界童軍大露營活動（World Scout Jamboree）的救援投手。” 這不是無端瞎說的話。1日，在全北扶安郡新萬金舉行的2023世界童軍大露營活動雖然經過了6年的準備，但是從活動初期開始就因運營不善而引起了爭議。新萬金在沒有陰涼的圍墾地的情況下，酷暑應對措施不盡如人意，淋浴場、衛生間等必需衛生設施非常不足。 幸好以跛行開始的世界童軍大露營活動最終以歡呼聲收場。K-POP演唱會原定於6日在新萬金特設舞臺上舉行，但由於酷暑和臺風的影響，場所和日程變更，於11日在首爾麻浦區首爾世界杯體育場舉行。在當天的演唱會上，來自153個國家的4.3萬名童軍們享受了K-POP演出。在現場直播的節目中，青少年隊員們在攝像機拍攝自己時，揮舞著屏幕上顯示出身國家名稱的智能手機，非常興奮。似乎是為了挽回成為全世界笑柄的世界童軍大露營活動運營不善的輿論，演唱會現場直播攝像機也交叉播放了K-POP歌手們的演出和全世界童軍隊員的樣子。切實感受到了K-POP的上升地位，既感到苦澀，又感到慶幸。 在現場直播了2個小時左右的K-POP演唱會上，NEWJINS、IVE、NCT DREAM等19組數壹數二的K-POP歌手全體出動。NEWJINS當初沒有出演的計劃，但調整日程後登上了舞臺。IVE也因演唱會舉辦日期變更表示不參加，但在演出前壹天表明了參加演唱會的計劃。K-POP明星們在唱歌前和唱歌間隙用英語向全世界童軍隊員打招呼。英語圈國家出身或有居住經驗的歌手們以流暢的英語實力與隊員們交談。雖然英語不太流利，但也有很多歌手努力背誦英語文章，向隊員們打招呼。歌手們雖然不是準備世界童軍大露營活動的組織委員會、政府部門的相關人士，但是為了當天的舞臺，親自用英語準備了要傳達給海外粉絲的話，盡顯對粉絲的愛。在暴雨中，部分女子組合穿著高跟鞋進行編舞，填補了大會跛行的漏洞。這與世界童軍大露營活動組委會方面對詢問隊員們的新冠病毒檢查費用負擔的首爾市公務員說“離開新萬金的瞬間，就不是我們所管了”（本報12日A2版）的不負責任的樣子形成了鮮明的對比。 在K-POP演唱會即將舉行之際，國民力量黨成壹鐘（音譯）議員在自己的臉書上表示：“國防部11日希望目前部分軍人身份的防彈少年團（BTS）全部參與K-POP演唱會，采取壹切措施提高大韓民國的國格”，引發了爭議。BTS的粉絲們立即反駁道，“這是想讓BTS來做世界童軍大露營活動跛行的善後工作的權威主義想法。”外國媒體也給出了類似的評價。路透社和法新社等媒體壹針見血地指出，“被酷暑、不衛生環境等玷汙的世界童軍大露營活動以K-POP演唱會和道歉而告終”、 “韓國政府為了收拾混亂的狀況，（變更日程）舉行了K-POP演唱會” 。 通過6年準備的世界童軍大露營活動提高國格的對象不應該是以10多歲青少年為主的K-POP明星，而是組委會和全羅北道、相關政府部門。希望不再重復用活躍在世界上的明星來填補國際活動跛行漏洞的業余式形態。

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