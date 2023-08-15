“低廉的在線視頻服務”已成老黃歷……變得比有線電視還貴. August. 15, 2023 08:08. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 有評價認為，隨著奈飛、迪士尼+等壹致上調訂閱費，原本享受廉價服務的在線視頻服務（OTT）時代即將結束。 《金融時報》12日報道說，10多年前以比有線電視費用更低廉的費用吸引顧客的好萊塢在線視頻服務企業，現在將使用費上調到了相當於有線電視費用的水平。 據《金融時報》透露，2019年開始提供服務時還不到7美元的迪士尼+訂閱費（以沒有廣告的收費制為準），目前的價格為每月10.99美元，從10月中旬起將上漲到13.99美元。奈飛也廢除了以去年10月為基準9.99美元的基本資費制度，實際上今年10月將上調到15.49美元。 其結果，從10月開始，如果想看包括奈飛、迪士尼+、派拉蒙+在內的美國6個在線視頻服務，就要支付比去年（月73美元）上漲約19%的每月87美元。相反，有線電視套餐（189個頻道）月平均使用費僅為83美元。 《金融時報》分析說，之所以上調訂閱費，是因為去年美國利率暴漲導致企業損失增大。迪士尼+公開的今年第二季度（4月-6月）損失規模達5.12億美元（約6800億韓元）。對此，迪士尼+、華納兄弟等媒體-娛樂企業對數千名職員進行了結構調整，提高了訂閱費。 據分析，雖然奈飛廢除了低價收費制，禁止共享賬戶等減少了消費者的優惠，但今年第二季度的營業利潤比去年同期增加了15.8%，這也助長了上調。

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