思考死亡的人生. August. 14, 2023 08:04. . “我呢，每時每刻都在思考著死亡而行動。”―出自尼科斯•卡贊紮基斯的《希臘人左巴》中 尼科斯•卡贊恰基斯的《希臘人左巴》講述的是壹位毫無顧忌地自由生活的人物。 在90歲的時候還在種杏仁樹的爺爺說“孩子，我表現得好像我不會死壹樣行動”。聽到這句話後，左巴回答說：“我呢，每時每刻都在思考著死亡而行動。” 在“活得像不會死壹樣”、“為了不死而活”、“想著可能會死而活”等各種對待人生的方式中，我會選擇什麽樣的人生呢？如果不死的話，感覺會很無聊。生活的目的是為了不死是悲慘的。人生不是無限的，人終究會死。所以我選擇“思考死亡的人生”。不知道明天會怎麽樣，沒有必要勉強見到不想見的人，也不用勉強做不想做的事情。如果認為這樣的人生隨時都可以結束，反而可以自由地度過壹切。 左巴提出的問題是關於“如何生活？”生活似乎永遠存在的20多歲年輕人對自由感到負擔，有想快點成為什麽的時候。就這樣在20多歲的時候為了成為什麽而生活。活下去的日子比活下來的日子短的中年讀了《希臘人左巴》。 因為隨時都有可能死去，所以人生中最重要的瞬間是現在，最珍貴的人就是現在身邊的人。最終，每時每刻想著死亡不會浪費生命，會延續不後悔的人生。我現在過得好嗎？和珍貴的人度過重要的時間嗎？再次向自己確認。愛屬於我的人生！還有，盡全力去生活！它始於認識到生活是有限的。

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