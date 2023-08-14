市民團體拒絕“第三方償還”，向4名征用受害者各提供1億韓元. August. 14, 2023 08:06. by 高道藝記者 yea@donga.com. 韓國市民團體向堅持“日本政府和戰犯企業應首先謝罪”、拒絕領取“第三方償還”解決方案的判決金的4名日帝強占時期強制征用受害者募集了4億韓元捐款。 全國600多個市民團體組織“韓日歷史正義和平行動”將於14日在光州東區錦南路全日大廈245內的光州NGO支援中心舉行市民募捐傳交儀式。12日，該團體向兩名幸存受害者和兩名已故受害者的遺屬各捐贈了1億韓元。他們分別是：拒絕“第三方償還”的李春植爺爺（音，103歲）、梁金德奶奶（音，95歲）等兩名幸存受害者和勝訴後去世的兩名受害者（樸海玉奶奶、鄭昌熙爺爺，均為音譯）的遺屬。日帝強征市民團體理事長李國彥（音）就14日的活動解釋說：“這壹活動是邀請生存受害者和家屬舉行轉交儀式，回顧這段時間並給予鼓勵。” 2018年，大法院判決起訴日本企業案勝訴的受害者有15人。其中11人表明了接受政府“第三方償還案”的立場。對此，市民團體在6月表示：“日本政府和企業不進行道歉的‘第三方償還’方案不是正確的解決方法”，並表示將直接募集捐款轉交給受害者。 對於市民團體向反對政府方案的受害者捐款壹事，有人說：“這可能會給面臨大法院判決的數十名其他征用受害者發出錯誤的信號。”壹名法律界人士表示：“如果市民團體繼續轉交捐款，拒絕政府方案的受害者得到的賠償金可能會比立即接受政府方案的受害者得到的金額更大，結果有使政府方案無力化的危險。”

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