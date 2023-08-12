不僅沒有革新反而引發爭議，共同民主黨革新委員會提前退場. August. 12, 2023 07:53. . 共同民主黨革新委員會（委員長：金恩京）10日發表了在選舉黨領導層時，取消代議員比重並提高權利黨員比重的革新案。其中還包括加強對現任議員中議政活動下遊評價者的公推處罰的內容。黨內有人批評說，該革新案單方面偏向了壹直要求加強權利黨員地位的李在明代表的強硬支持層，因此親李在明派系和非李在明派系之間的戰雲達到了高潮。 革新委員會在全黨大會上表示，將改善代議員壹票相當於權利黨員60票的非正常現象，但代議員問題是與壹年後黨領導層選舉相關的問題。代議員問題與明年的議會選舉沒有任何關系，是否是急需解決的革新課題，還是個疑問。正因如此，有觀察人士認為，這是依靠剛性黨員支持的親李在明派掌握下屆黨權的原因。有人指出，革新委員會執意修改共同民主黨為系統公推而於今年5月確定的公推規則，這也助長了矛盾。非李在明派議員們批判道：“這反映了親李在明派系院外人士的小伎倆。” 金恩京本人接二連三的口誤也引發了爭議。在發表貶低老人的發言之前，金恩京在初選議員座談會上曾說出“新冠初選”的話，但後來進行了道歉。雪上加霜的是，金恩京的私生活爭議也浮出水面，導致革新委員會的地位跌至谷底。這可能是革新委員會提前壹個月左右提前結束活動的背景。 金恩京革新委員會是在共同民主黨因全黨大會紅包疑惑、金南國議員的虛擬貨幣交易等面臨道德性危機後，於6月20日作為黨革新機構成立的。因此，它從壹開始就被賦予了刷新壹直受到國民指責的共同民主黨道德麻痹癥的特殊使命。革新委員會以本黨黨務工作者、輔佐團為對象進行的問卷調查中，67%的應答者表示：“我們黨政治家令人沒有好感的原因是偽善。”但是在革新案中，很難找到反映上述要求的內容。這就是金恩京革新委員會很難避免只是口頭上高喊革新、放棄本質責任的指責的原因。 共同民主黨應該重新討論革新委員會放任不管的道德、倫理革新方案，從原點重新檢查革新委員會活動的問題點。現在不是圍繞金恩京革新案，分成親李在明派-非李在明派，展開追究政治利害得失的攻防戰的時候。雖然政府和執政黨反復出現失誤，但作為第壹在野黨，共同民主黨不應該不明白支持率仍然處於停滯狀態的原因。

한국어