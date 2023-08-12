再次成為壹體的童子軍大會，在韓流歡呼聲中落幕. August. 12, 2023 07:54. by 宋有根記者、李采完記者、金素英記者 big@donga.com、chaiwan@donga.com、kimsy@donga.com. “雖然經歷了很多曲折，但這是壹次非常愉快的經歷。” 11日，在首爾麻浦區上巖洞舉行了童子軍大會閉幕式和韓流超級現場演唱會。 來自加拿大的多蘿西·莫裏森（音，16歲）笑著說：“從酷暑到臺風，出發前沒有想到會發生這麽多事情。因為這樣反而會成為記憶更加深刻的童子軍大會。”她還說：“感謝韓國政府和市民幫助我順利結束最後壹天的演唱會並回國。” 1日開始的“2023新萬金第25屆世界童子軍大會”活動11日在上巖世界杯體育場落下帷幕。因臺風“卡努”離開全羅北道扶安郡新萬金野營場、分散到全國8個市道的約4萬名童子軍從當天上午開始乘坐約1100輛公交車聚集到了賽場。 在閉營儀式上，韓國童子軍隊員向下壹屆青年錦標賽主辦國波蘭隊員贈送了童子軍聯盟旗。在演唱會上，獲得“排行榜200”第壹名的人氣女子組合New Jeans等登場，受到了童子軍隊員們的狂熱歡呼。 記者在賽場上見到的加拿大童子軍成員昂姬·薩哈（音，15歲）表情激動地說：“這是個完美的結局！12日要回到加拿大，心情很想繼續呆下去。”

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