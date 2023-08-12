LH排除5處鋼筋漏損公寓後發表調查結果. August. 12, 2023 07:54. by 鄭順求記者、李祝福記者 soon9@donga.com,bless@donga.com. 據悉，韓國土地住宅公社（LH）於上月30日發表以無梁板結構建造地下停車場的公寓園區的全面調查結果時，除了鋼筋缺漏的5處公寓外，其余都發表了調查結果。因為任意判斷“缺漏程度輕微”，所以即使知道鋼筋缺漏的事實，也沒有發表。自本月9日確認10個園區被排除在全面調查對象之外後，僅過兩天就又追加出現了鋼筋缺漏園區，因此對LH的不信任和道德危機的爭議正在擴大。 LH社長李漢俊（音譯）11日在LH首爾本部召開緊急記者會表示：“對無梁板公寓園區的全面調查結果顯示，鋼筋缺漏園區有20處，但確認了5處被排除在外的事實”，“（數百個）柱子中只有3~4個有瑕疵的園區已經完成了自我加固，確認沒有問題，所以接到了將其排除在外的報告。” 同時，當天LH的全面調查對象中又排除了壹個園區的事實也揭開了。LH表示，上月30日實施全面調查的91處園區中有15處出現了鋼筋缺漏情況。但是，繼本月9日確認從全面調查對象中排除10個園區後，又追加確認了1個園區有鋼筋缺漏的事實。至此，實際存在鋼筋缺漏問題的LH園區共102處中暴雷了20處。 包括李社長在內的LH管理人員對此次事件負責，表明了辭職意向。李社長表示：“我的去留將遵從人事掌權者的意向”，“委托警方和公平交易委員會、監查院進行驗看和調查，此次事件源於LH的根本問題，因此將縮小組織和分散功能。”

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