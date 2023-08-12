韓美日就定期舉行聯合軍事演習和峰會進行最後協調. August. 12, 2023 07:54. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 據悉，韓美日正在就三國首腦會談定期化及聯合軍事演習定期化等調整最後細節內容。當地時間18日在美國戴維營舉行的三國首腦會談中，上述內容將包含在共同聲明中。 韓國總統室高層相關人士11日在與《東亞日報》的通話中表示：“對於韓美日的軍事演習，正在討論進壹步制定框架並制定計劃。”這名官員就日本《讀賣新聞》當天“韓美日為深化三國合作，將在聯合聲明中寫入定期舉行聯合軍事演習的內容”的報道做出了上述表示。 不過，這名官員表示：“並不是為了制造新的軍事演習。定期化是將現有的韓美日軍事演習系統化。”他強調，“定期化”是更系統地實施之前演習的概念。分析認為，不管怎麽說，與日本的軍事演習對韓國政府來說是非常敏感的問題，因此在“實施新的軍事演習”等方面劃清了界限。 韓美兩國軍隊和日本自衛隊最近為應對朝鮮核武器和導彈威脅，曾聯合實施了導彈防禦演習和反潛演習。因此，在此次峰會上，預計將把重點放在更加系統地實施這種演習上。此外據悉，韓美日三國正在討論立即共享朝鮮導彈相關警報情報的方案。 預計，韓美日首腦會談的定期化將通過此次首腦會談正式化。韓國政府相關人士強調：“三國首腦會談定期化的共識已經形成。”日本共同社當天也報道說：“韓美日就每年至少舉行壹次首腦會談達成了協議。”

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