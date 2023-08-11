“希望人生的最後時光在祖國度過”，愛國誌士吳成奎歸國. August. 11, 2023 07:49. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 居住在日本的唯壹生存獨立功臣、光復軍出身的愛國誌士吳成奎（100歲•照片•音譯）為了回祖國韓國度過余生，將回國。 國家報勛部10日表示：“報勛部長官朴敏植將作為政府代表於11日至13日訪問日本，13日將把吳誌士請回到國內。”政府代表團將於11日前往東京慰問吳誌士，並與子女們進行面談，討論把吳誌士請到國內的方案。 政府代表團訪日是在2018年妻子去世後獨自居住在公寓的吳誌士向報勛部表示希望能在祖國度過人生的最後時光後實現的。 吳誌士在日本帝國主義強占時期當時使用“朱泰錫”的假名，以中國滿洲奉天所在的東光中學為中心建立了秘密組織網，展開了抗日運動。在日本帝國主義面前暴露組織網後，他逃離滿洲，加入了光復軍第三支隊。吳誌士在1945年5月接受了韓美合作特殊訓練，準備國內進攻作戰時迎來了光復。光復後，他作為為保護僑民而組織的韓國光復軍軍事特派團的上海地區特派團員活動，之後在日本定居。 政府代表團在確認吳誌士的健康狀態後，如果回國沒有問題，將於13日把吳誌士請到國內。吳誌士回國後，將停留在首爾江東區遁村洞的中央報勛醫院等報勛相關設施。他還計劃參加15日舉行的光復節78周年慶祝儀式。 朴長官表示：“無限感謝為祖國獻身的（吳）誌士”，“為了讓誌士在大韓民國能夠按照自己的願望舒適地度過最後的余生，將給予最高的禮遇。”

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