20多歲年輕人的雇用率時隔29個月再次下降……“就想這樣歇著”的人壹直在增加. August. 11, 2023 07:50. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 新冠疫情結束後呈現恢復趨勢的20多歲年輕人的雇傭率時隔29個月首次下降。有分析稱，在新冠疫情期間青年們沒有機會進行實習等工作，這導致了20多歲年輕人的雇傭不振。 據統計廳10日透露，上個月20多歲的雇傭率為61.4%，比壹年前下降了0.1個百分點。這是2021年2月（-1.7%）以來，20-29歲的就業率首次比壹年前倒退。隨著新冠疫情擴散、就業市場凍結，從2020年2月到2021年2月每月減少的20多歲雇傭率，在去年1月上升幅度擴大到了4.9個百分點。 特別是20歲出頭年輕人的雇傭鈍化尤為突出。上個月20-24歲的雇傭率為46.9%，比壹年前下降了1.6個百分點。這與25-29歲的雇傭率上升了0.8個百分點形成了鮮明的對比。20歲出頭年輕人的經濟活動參與率與1年前相比也連續6個月下降。因為，正在工作或找工作的經濟活動人口在減少，而包括正在休息的人在內的非經濟活動人口卻在增加。 統計廳相關人士表示：“隨著因新冠疫情休學等原因尚未畢業的20-24歲在校生增加，經濟活動參與率下降。再加上他們在疫情期間沒有工作經驗，求職遇到了困難。” 此外，政府為了具體掌握不工作、不進行求職活動卻毫無理由地休息的青年層人口增加的原因，開始著手進行委托研究。企劃財政部第壹次官方基善當天表示：“青年‘休息’人口今年也在增加。考慮到青年們所處的雇傭條件和需求，將推進針對性政策。”

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