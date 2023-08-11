“將寫反省文”……“盆唐兇器騷亂事件”嫌疑人崔元鐘露臉. August. 11, 2023 07:50. by 水原=曹英達記者 dalsarang@donga.com. 造成14人死傷的“盆唐兇器騷亂事件”嫌疑人崔元鐘（22歲•人名音譯下同）10日被移交檢察機關，並道歉說：“真的對不起受害者們。” 京畿南部警察廳調查專門小組於當天上午9時左右，以殺人及殺人未遂、殺人預備嫌疑將崔元鐘拘留並移交給了水原地方檢察廳城南支廳。之前被公開個人信息的崔元鐘以短發、蓬松的模樣走出了城南水晶警察署拘留所。沒有用帽子或口罩遮擋，在露臉的情況下上了護送車。警方考慮到輿論，公開了崔元鐘從1樓大廳經過前門到上護送車的移動路線。 當記者問到“有沒有負罪感”時，他說：“對不起受害者，希望現在住院的受害者們能盡快恢復”， “也向死亡的受害者表示哀悼，對遺屬們表示非常抱歉。”對於“有沒有提交反省文的計劃”的提問，他簡短地回答說：“計劃去拘留所寫。” 崔元鐘在記者們面前始終平靜地回答了提問。對於作為犯罪理由而提出的“現在還認為受害者們是跟蹤騷擾集團的成員嗎”的提問，他表示：“幾年來壹直是這個組織跟蹤騷擾的受害者，犯罪當天受到了欺負，非常痛苦”，“我認為家周圍有很多跟蹤狂，所以想到了殺人。” 警方初步斷定，崔元鐘在2020年被診斷為精神分裂型人格障礙後停止治療，陷入被害妄想而犯下了罪行。通過崔元鐘的陳述和證據分析等判斷，很難將其視為模仿上個月趙善（33歲）實施的新林站事件的犯罪。但是，由於事先準備了購買兇器等犯罪行為，所以得出了“計劃犯”的結論。 本月3日下午，崔元鐘在連接水仁盆唐線書峴站的書峴洞AK廣場前向著行人沖進車廂後，手持兇器下車，向市民瘋狂揮舞。這壹事件造成1人死亡，13人受傷。傷者中壹名20多歲的女性至今仍處於腦死亡狀態。

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