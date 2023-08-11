冷氣公交車等69億韓元，食宿費等185億韓元……收拾瘸腿世界童軍大露營殘局至少花費310億韓元. August. 11, 2023 07:50. by 趙健熙 becom@donga.com. 據悉，“第25屆世界童軍大露營”活動從準備階段到活動進行為止壹直處於瘸腿狀態，僅收拾殘局就將花費至少310億韓元。有人指出，2017年選定舉辦地時定為491億韓元的總事業費反復增加，到本月1日活動開始時增加到了2倍以上的1171億韓元，但由於準備不足和運營不成熟，浪費了更多的稅金。 10日，據世界童軍大露營（World Scout Jamboree）組織委員會透露，政府在舉行活動的第四天（4日）除了總事業費外，還決定支出69億韓元的預備費。由於不健全的酷暑對策，因溫熱疾病暈倒的參加者層出不窮，連準備好的醫藥品也售罄後，不得不緊急普及冷氣公交車和醫療物資等。在衛生問題突出的衛生間裏，緊急投入了100名清掃人員，還追加發放了零食。組委會在活動開始前已經在供餐、遮蔭棚、醫療設施、應對酷暑、打掃衛生間等方面花費了167億韓元。 再加上臺風“卡努”北上，8日約有3.7萬名參加者提前撤離全北扶安郡新萬金活動現場，分散到8個市道，僅食宿費和運輸費就花費了近200億韓元。參加者正在地方自治團體研修院或大學宿舍等地解決住宿問題。 地方自治團體制定的參加者人均經費為住宿費15萬韓元（2人1室標準）、夥食費5萬韓元等。如果將食宿費定為每人約50萬韓元，預計4天3夜共需要185億韓元。緊急投入到運送參賽者的1000多輛運輸大巴的租金還沒有結算。 此外，還將閉幕式和K-POP演出場所從野營場改為首爾上巖世界杯體育場，並追加了新運營各種文化活動和體驗所需的費用。原定K-POP演出及開、閉營儀式的預算（45億韓元）至少增加了10億韓元。但是，世界童軍大露營活動組織委員會相關人士表示：“總預算中摻雜著沒有結算的，很難進行統計，準確的規模可以在活動結束後計算。” 如果再加上活動開始前因錯誤的選址等原因追加的預算，“收拾費用”的規模將會更大。3年間投入1846億韓元進行填埋工程後，由於排水不暢，直到今年5月因暴雨野營場被淹沒，才分別花費了30億韓元和18.6億韓元用於建設強制排水設施和擴展排水道。 除了追加的預備費外，食宿、運輸費、演出場地變更費用、排水工程費用等加起來約310億韓元。這與之前舉辦的海外世界童軍大露營總預算相當。據日本童軍聯盟透露，2015年日本山口縣世界童軍大露營的總事業費為395億韓元。明知大學經濟學系教授趙東根（音）表示：“活動結束後，應該徹底分析因準備不充分而浪費的稅金是多少，作為反面教材。”

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