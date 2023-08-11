“創紀錄的男子漢”洛倫岑，出道以來首次上演無安打無失分比賽. August. 11, 2023 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. “如果多壹些希望像邁克爾•洛倫岑（31歲）這樣的球員就好了。”大谷翔平（29歲•洛杉磯天使隊）在2021年被選為美國聯盟（AL）最有價值球員（MVP）後做出了上述表示。如果說大谷翔平是代表AL的“二刀流”，那麽曾效力於辛辛那提紅人隊的洛倫岑則是代表國家聯盟（NL）的投打兼業選手。 但巧合的是，洛倫岑去年在天使隊和大谷翔平同吃壹鍋飯後，放棄了打擊，只專註於投球。從底特律開始到在轉會截止日（1日）成為費城費城人隊選手的今年，他也只作為投手參加了比賽。而且在費城人隊以7比0擊敗華盛頓國民隊的10日主場比賽中，在9局內沒有出現被安打，僅四壞球上壘就讓對手擊出了4個四壞球上壘，成功實現了在大谷翔平身上都沒有出現過的無安打無失分。這場比賽也是洛倫岑作為費城人隊選手進行的首場主場比賽。 費城人隊也是給洛倫岑帶來難忘經驗的對手。洛倫岑在效力辛辛那提紅人隊時期的2019年9月5日與費城人隊的主場比賽中，在第7局上半局以救援投手出場，打滿2局後，在第8局下半局擊出了8比5領先的2分本壘打。然後在第9局上半局，作為中堅手改變了防守位置。最終辛辛那提隊以8比5獲勝，洛倫岑成為繼1921年6月14日貝比•魯斯（1895~1948年）之後，時隔98年在壹場比賽中取得勝利、本壘打、外場後防守全部記錄的選手。大谷翔平也沒有留下過這樣的記錄。 洛倫岑在2018年7月1日主場與密爾沃基釀酒人隊的比賽中，在第7局下半局作為替補擊球手出場，擊出滿壘本壘打，成為繼1953年5月17日托米•伯恩（1919~2007年）之後時隔65年再次擊出替補滿壘本壘打的投手。這也是大谷翔平至今沒有實現過的紀錄。 另外，金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）在當天與西雅圖水手隊的客場比賽中成功盜壘3次。包括韓國職業棒球時期在內，當天是金河成首次展開3盜壘比賽。金河成在第壹個擊球位上獲得四壞球上壘後，連續偷了2壘和3壘，在第二個擊球位上擊出安打後偷走了2壘。本場比賽過後，金河成的賽季盜壘數增加到了27個。但最終球隊以1比6敗北。

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