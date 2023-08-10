臺風“卡努”登陸韓半島……“全國沒有安全的地方”. August. 10, 2023 08:18. . 最近，集中暴雨引發水災地區正在恢復重建，臺風“卡努”又帶著雨雲登陸韓半島。據氣象廳預測，卡努今天上午進入南海岸後，經過忠北清州，深夜經由首都圈前往朝鮮地區。這是1951年開始氣象觀測以來首次出現貫通韓半島內陸的臺風。從縱貫南北的卡努預測前進方向來看，正如氣象廳宣布的“任何壹個地區都沒有安全的地方”壹樣，切實感受到了全國都在影響範圍內。 回顧以往歷次臺風，風大則雨量少，如果伴有暴雨，則風勢必然較弱。但預計此次卡努將同時帶來暴雨和強風。北上速度慢到通常臺風移動速度的壹半，從沸騰的大海中吸收大量水蒸氣，形成暴雨程度的降雨。特別是臺風右側地區江原嶺東和嶺南地區預計最多可發生400-600毫米的雨水炸彈。臺風登陸後壹般會隨著速度下降而減弱，但此次臺風貫通內陸中央，而且暴露時間較長，因此此次對於強風災害也不能放松警惕。 預想的前進方向和勢力都與早年經歷的臺風不同，因此應對態勢也應該有所改變。去年9月臺風“欣南諾”席卷嶺南地區後，慶北浦項的公寓地下停車場等被水淹沒，造成9人傷亡。必須對地下車道和半地下等易澇的地下空間排水設施進行檢查。最近因突如其來的暴雨而發生山體滑坡的慶北地區，由於地基已經變弱，因此此次臺風有可能進壹步崩潰。必須根據天氣情況，采取先發制人的躲避措施，防止人員傷亡。城市中心地區不僅要做好泡水準備，還要采取安全措施，防止室外設施和招牌等被強風刮走。 7月份的暴雨造成近50人死亡、財產損失慘重，記憶至今仍歷歷在目。特別是造成14名犧牲者的忠北五松地下車道淹水事故，當時只要中央及地方政府和警察、消防哪怕其中壹個部門按照指南進行，就可以避免。這次是比當時更嚴重的雨雲和強風貫通內陸的緊急狀況。在監測天氣變化和海岸及河川狀況的同時，要采取居民和交通管制等迅速、先發制人的應對措施，把損失降到最低。

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