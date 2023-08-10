“世界童軍大露營K-POP演唱會”NewJeans等18組人氣歌手出演……BTS缺席. August. 10, 2023 08:18. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 11日下午7時在首爾麻浦區首爾世界杯競技場舉行的“2023新萬金世界童軍大露營K-POP Super Live”演唱會中，女子組合NewJeans和MAMAMOO、男子組合NCT Dream、姜丹尼爾等18組K-POP人氣歌手大舉出演。因政界的演出要求等而引起粉絲怨聲載道的防彈少年團（BTS）沒有包括在此次演出陣容中。 9日，據文化體育觀光部和2023新萬金世界童軍大露營活動組織委員會透露，K-POP Super Live演唱會的演出陣容包括NewJeans、NCT Dream、ITZY、MAMAMOO、THE BOYZ、SHOWNU&HYUNGWON、Fromis_9、Zero Base One、姜丹尼爾、權恩菲、趙宥利、P1Harmony、THE NEW SIX、ATBO、Xikers、HolyBang和Libelante等18組歌手。主持人由演員孔明（本名金東炫）、ITZY成員申宥娜、NewJeans成員李惠仁擔任。 據悉，當初NewJeans原定於同壹天出演的KBS《音樂銀行》停播後，將日程改為此次演唱會舞臺。KBS方面就《音樂銀行》停播的理由表示：“音樂銀行制作組投入到了‘世界童軍大露營K-POP Super Live’舞臺的制作支援中。” “世界童軍大露營K-POP演唱會”原定於6日在新萬金露天特設舞臺上舉行，但考慮到溫熱疾病等情況，將日程和場所改為11日在全州世界杯體育場舉行。但是，隨著今年第6號臺風“卡努”將經過新萬金野營場，最終將地點改為首爾世界杯體育場。由於日程和場所的變更，演員陣容也經歷了重新組建等迂回曲折。 因政治圈等部分人要求出演而引起粉絲反對的BTS不會出演。文化體育觀光部相關人士明確表示：“沒有向BTS方面提議出演。”此前的8日，國民力量黨議員成壹鐘（音）考慮到正在服兵役的BTS部分成員等，主張通過國防部的協助推進BTS的出演，但遭到了粉絲們的反對。BTS粉絲們同壹天發表了反對聲明，主張“根據政府的強制要求參加K-POP演唱會是民主主義的倒退。”

한국어