“投球時速可達156公裏”的張賢碩即將加盟MLB洛杉磯道奇隊. August. 10, 2023 08:18. by 任寶美 bom@donga.com. 來自馬山龍馬高中的右手投手張賢碩（19歲•照片•音譯）9日與美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊簽訂了加盟合同。簽約金為90萬美元（約11.8億韓元）。 負責張賢碩經紀業務的Leeco Sports Agency相關人士表示：“張賢碩1日宣布挑戰MLB舞臺後，有10支球隊表現出了對他的關心”，“雖然也有球隊提出比道奇隊更多的合同金，但是（道奇隊）很好地說明了球隊的投手培養過程等，打動了張賢碩的心。” 事實上，道奇隊已經幾乎耗盡今年國際希望之星紅利池限額（約414.4萬美元）。但是球隊把俱樂部旗下美國二流職業聯賽的兩名右手投手希望之星送至芝加哥白襪隊，從而拿到了國際希望之星簽約金分配額，最終成功讓張賢碩加盟。 身高190厘米、體重90公斤的張賢碩能投出最高時速156公裏的快球，滑行曲線球、Sweeper（會拐彎的變化球）、鉤球、變速球等變化球也被評價為高水準。比賽運營能力也被評價為超出高中水平的級別。在高中棒球比賽中，他共參加了21場比賽，在68又3分之1局內投出了102個三振（每9局13.4個），成為唯壹壹名入選杭州亞運會棒球國家代表名單的業余選手。

한국어