臺風“卡努”中心緊貼首爾，大概率貫通韓半島……9日起全國範圍內有雨. August. 09, 2023 08:16. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 預計今年第6號臺風“卡努（KHANUN）”的中心將緊挨著首爾東側，貫穿韓半島。臺風將貫穿韓半島內陸，而且緩慢移動，在全國範圍內灑下傾盆大雨，因此有人擔心臺風災害會進壹步擴大。 據氣象廳8日透露，臺風卡努將於10日上午以強度“強”（最大風速每秒33米以上不到44米）登陸慶南統營附近的南海岸，10日下午在全北全州東北部變更為強度“中”（最大風速每秒25米以上不到32米），向北移動。預計臺風特報將從9日下午濟州開始，當晚擴大到全羅、慶尚等南部地區，10日將擴大到慶北忠清首都圈。 臺風帶來的這場雨將從9日開始。降雨量最多的地方可能是江原嶺東。從9日到11日，嶺東地區將出現200~400毫米（最大600毫米以上）的強降雨，特別是預報將下起每小時最多100毫米的“極端暴雨”。嶺東地區之所以下暴雨，不僅是因為位於臺風半徑的右側，屬於刮大風的“危險半圓”，而且是由於太白山脈的地形因素所致。從臺風邊緣吹來的赤道高溫多濕的水蒸氣遇到高山的阻攔，使雨雲帶變得強烈。 其他地區中，忠南西海岸和南部地區、濟州100~200毫米、南海岸等最大降雨量達300毫米、首都圈和江原嶺西、忠北內陸最大降雨量達每小時30毫米以上。 刮風的強度變強，進入強風影響圈的地區也變寬了。因為臺風中心線進入內陸深處，靠近強風半徑（從臺風中心吹起每秒15米以上的風半徑）中心的區域變寬了。以7日為準，“足以使火車脫軌程度的強風”（每秒40米）從慶南南海岸的部分地區擴大到了全羅南道慶南的南海岸。“足以掀飛屋頂能的強風”（每秒25~35米）擴大到了整個南部地區和江原嶺東地區。 根據各國臺風數值預報模式，卡努有可能比目前預想的向西或向東移動。氣象廳表示：“雖然根據北太平洋高氣壓的擴張趨勢、北側低氣壓槽、臺風的發展程度不同，路徑預測也會有所差異，但無論哪個預測值，全國都將進入臺風強風半徑範圍內，預計將出現風雨交加的天氣。”

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