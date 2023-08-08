真正的遊戲規則改變者. August. 08, 2023 07:54. . 1632年，在德國萊比錫南邊的壹個叫呂岑的小村莊裏，發生了“三十年戰爭”（1618~1648年）歷史上規模最大、最重要的戰鬥。將新教的英雄瑞典國王古斯塔夫二世和把舊教從毀滅中解救出來的雇傭軍隊長華倫斯坦以及猛將帕彭海姆伯爵發生了激烈的沖突。在這場戰鬥中，帕彭海姆伯爵戰死，新教方面獲勝，但古斯塔夫二世戰死，新教方面也遭受了無異於失敗的損失。 雙方的兵力分別是現在的師團規模，在當時來說是壹場非常大規模的戰鬥。但當時舊教（天主教）方面的大炮只有60門。新教方面更少。從現代的標準來看，60門是巨大的數量，但從當時的大炮火力或發射速度來看，遠不及擁有6門野炮的現代炮兵中隊的火力。但僅憑這種程度的火力，壹天就分別有3000人以上戰死，甚至出現了司令官戰死的慘劇。 在20世紀戰爭中，大炮的威力和作用超出了想象。1944年諾曼底登陸後，聯軍為了突破德軍的防線，反復發動了多次攻勢。但是，德軍大隊僅用4門88毫米炮和2門75毫米突擊炮在壹天內摧毀了40多輛英軍戰車，挫敗了英軍戰車團的攻擊。 艦炮的威力更大。德軍雖然多次展開了成功的反擊作戰，但在將聯軍推向大海之前，每次都被位於海上的艦船發射的艦炮擊退。艦炮掩護的聯軍橋頭堡堅不可摧。即使是戰鬥經驗豐富、勇敢的士兵，只要周圍開始有艦炮轟擊，也無法堅持下去。 在無人機、標槍飛彈、HIMARS齊射火力系統等各種尖端武器活躍的烏克蘭戰爭中，真正成為話題的是155毫米炮彈。烏克蘭軍隊消耗了100萬發炮彈，這壹炮彈數是北約（NATO）年產量的3倍。隨著炮彈補給的不足，俄羅斯也向朝鮮伸手尋求支援。這樣下去，真正的遊戲規則改變者將成為炮彈、不，或者更準確來說是炮彈的生產能力。教訓是，要充實不亞於尖端武器的傳統武器和基本武器。

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