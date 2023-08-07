“被松代大本營征用的1000名韓國人死亡者……在國內了解相關情況的人也很少，這更令人惋惜”. August. 07, 2023 08:01. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “松代大本營（日本長野縣長野市）建設工程強制征用了6000~7000多名朝鮮人。其中估計死亡人數至少300人以上。對我們來說是很大的痛苦。但是在國內了解相關情況的人也很少，對此感到非常遺憾。” 上月15日，在日本長野縣安曇野市金剛寺，為因日本帝國主義強占時期松代大本營建設工程而被強制征用的朝鮮人舉行了聯合薦度齋。主導法會的是金剛寺住持法顯大師（韓國佛教太古宗 開放禪院院長）。法顯大師於上月26日在首爾恩平區開放禪院接受采訪時表示：“雖然總是要求日本進行真正的道歉，但有必要反省壹下我們到底了解多少我們國家的歷史。” ―很多人對松代大本營犧牲者不太了解，您怎麽看？ “松代大本營是日本帝國主義為應對太平洋戰爭末期的本土決戰，代替廣島大本營而建造的大規模戰爭設施。在方圓數公裏的巖層中建設了王宮和軍事、行政、通信機構可以入駐的地下城市，估計數千名朝鮮人被強制動員，其中300~1000多人死亡。” ―金剛寺和犧牲者有關系嗎？ “金剛寺是旅日僑胞為了安慰松代大本營犧牲者，40多年前在大本營附近建造的小型韓國式寺廟。與日本寺廟不同，這裏有三聖閣，大雄殿也供奉著釋迦牟尼佛和阿彌陀佛。這是為了希望朝鮮人犧牲者能夠極樂往生。由於信徒人數少，運營變得困難，平時認識的信徒會長要求幫助運營，所以擔任了住持。” ―舉行薦度齋的契機是？ “2018年正式就任住持，在此之前信徒們間歇性地召開了法會。產生了不能忘記這種意義深遠的活動的想法。所以從就任第二年開始，不僅與在日僑胞，還與多個團體壹起舉行了追悼會（祭奠儀式）。” ―聽說10日也會舉行祭奠儀式…… 在日本向聯合國表明投降意向的1945年8月10日之際，將在松代大本營地下湖前的犧牲朝鮮人紀念碑前舉行。寺廟每年7月都會舉行薦度齋，8月在松代大本營前舉行追悼會。 ―您有什麽想囑咐的嗎？ “幾年前韓日關系處於困難時期，旅日僑胞佛教徒們拜托我不要以韓國的視角過於強硬。和尚說只要說完離開就行了，但他們自己要留下來撿起來……像這樣，韓日關系有很多困難和復雜的地方。在希望日本具備正確的歷史意識的同時，我們也應該以清醒的歷史意識努力宣傳真相。”

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