“韓國科技政策，沒有宏偉藍圖”……痛徹心扉的經合組織批評. August. 04, 2023 07:51. . 經濟合作與發展組織（經合組織）指出，韓國的科技政策沒有泛政府層面的發展藍圖，只是協調部門間預算、事業的水平。經合組織最近在討論韓國創新政策的報告中評價道：“相比制定總括性的創新政策，主要是以重新調整預算的方式應對新的優先順序和問題。”也就是說，韓國政府未能繪制科技創新的藍圖，只停留在現有政策的微觀協調和管理上。 長達307頁的報告認為，韓國的主要弱點是缺乏科學技術和經濟發展的中長期統合戰略。經合組織認為，在沒有明確藍圖的情況下，科技信息通訊部和企劃財政部等的政策聯系也不夠。民間的研發被提到的問題，則是集中於大企業和制造業的不均衡，不能支持中小企業和服務業的創新。 政府的年度研發預算占國內生產總值的4.93%，為30.7萬億韓元，在經合組織成員國中排名第二。經合組織指出，如此龐大的預算投資未能帶動韓國的科技創新和高附加值產業生產效率的提高，令人痛心。這些問題與壹直以來被指為研究開發費執行痼疾的研究課題分割、瓜分預算、湊足件數、急於取得業績的短期投資等相吻合，進壹步降低了預算效率。 人工智能和量子計算、生命工學、宇宙航空等尖端未來產業的技術開發要求越來越集中的大規模投資。全球競爭也是僅靠個別研究所或企業的力量很難應對的國家對抗戰。通過“選擇和集中”，在核心技術開發上投入研發資金也不夠。在技術開發和經濟發展的戰略框架內，如果沒有政府確定方向是不可能的。 政府最近表示要打破科技領域的“研發利益卡特爾”，全面重新討論相關預算，但這也是首先要明確預算分配的主體——政府的政策藍圖和目標。只有超越應對眼下的懸案，集中精力制定長期戰略，才能進壹步提高韓國科技水平。正如經合組織所指出的那樣，韓國為了擺脫“在核心領域不是領導者，而是停留於追擊者，在開始新研究時試圖回避危險”的局限性，這也是必須做的事情。

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