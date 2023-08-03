韓國預備教師們將通過加拿大教科書重新審視6•25戰爭. August. 03, 2023 07:42. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國預備教師們將利用6•25戰爭參戰國加拿大的教師們制作的6•25戰爭教材（照片）制作的教案進行授課演示。 據國家報勛部2日透露，包括在全國6所教育大學在內的11所大學就讀的預備教師等20人將於1日至5日（當地時間）參加在加拿大舉行的“2023聯合國參戰國當地交流夏令營”。活動期間，他們將以加拿大教師們制作的6•25戰爭教材為基礎制作教案，在參戰國（美國、加拿大、新西蘭）教師面前演示授課內容，還將就6•25戰爭相關教育活性化進行討論。 此次活動是與由報勛部主辦、韓國戰爭遺業財團主管的第4屆世界大會聯合聯結而舉辦的。世界大會始於2013年聯合國參戰勇士後代出身的美國歷史教師們的學術會議。從2020年開始，將參加對象增加到22個聯合國參戰國的社會、歷史教師，討論6•25戰爭相關參戰國家的教育資料等。 今年的活動將從2日開始在加拿大溫哥華舉行，為期兩天。韓裔加拿大參議員研兒•馬丁將負責主題演講和小組討論。報勛部表示，預備教師們將與加拿大參戰勇士、家人等共進午餐，傳達感謝信的同時，還計劃參拜當地的加拿大參戰碑。 報勛部部長朴敏植表示：“只要6•25戰爭的歷史被人們銘記，與聯合國參戰國之間的緣分就不會中斷”，“希望預備教師們以此次活動的經驗為基礎，在成為教師後也能將6•25戰爭的歷史和聯合國參戰的意義教育給下壹代。”

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