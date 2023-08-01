“100名外籍家政勞動者適用最低工資，最早年內引進”. August. 01, 2023 07:44. by 李文秀記者 doorwater@donga.com. 最早在今年年內，菲律賓、泰國等約100名外籍家政勞動者將在首爾內的家庭開始育兒、家務工作。其宗旨是，與雙職工夫婦增加相比，國內人的家務和育兒人力不足，因此雇傭外籍勞動者應對低生育，預防女性工作經歷中斷。 雇傭勞動部31日在首爾中區皇家首爾酒店發表了引進外籍家政勞動者的示範事業計劃案，並舉行了收集意見的聽證會。可以雇傭外籍家政勞動者的對象是上班並要撫養孩子的首爾地區20~40多歲的雙職工夫婦、單親、孕婦等。越南、菲律賓、泰國、蒙古等適用非專業就業（E-9）簽證的雇傭許可制國家（16個國家）出身的外籍勞動者正在優先被討論。這是她們與獲得政府認證的機構簽約，並前往該機構簽約的家庭上下班的方式。 雇傭部計劃對外籍家政勞動者進行家政勞動相關經歷、年齡、語言能力、犯罪履歷等驗證。入境前後，教育機關還要義務接受韓國語、文化、勞動法、家政、育兒相關技術、衛生、安全等家政勞動相關教育。 外籍家政勞動者的使用時間可以進行壹整天、壹天中的壹部分等多種選擇。她們的工資暫時被確定為最低工資（今年每小時9620韓元）以上。上下班型國內家政勞動者壹般每小時收取1.5萬韓元以上，預計外籍家政勞動者也處於相似的水平。這樣壹來，養育子女的家庭很難減輕育兒費用負擔。 在當天的聽證會上，勞動界和女性界擔心引進外籍家政勞動者不僅對應對低出生率沒有效果，還會奪走國內中年女性的工作崗位。也有人指出，確保對外籍家政勞動者的信賴度非常重要。養育7歲、5歲兩個孩子的職場爸爸金振煥（音）說：“能否證明身份、能否消除文化差異、能否實現育兒價值觀的教育等非常重要。” 韓國勞動研究院雇傭政策研究本部長李圭龍（音）表示：“如果老齡化速度加快，不能追加引進（外國人力），就會遇到誰如何提供家政服務的問題”，“現在應該超越贊成和反對意見，討論具體的引進方案。”

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