曾流浪1975公裏的國寶石塔，時隔112年後重返故鄉. August. 01, 2023 07:43. by 李素研記者 always99@donga.com. 離開原來所在的江原原州，在首爾明洞、日本大阪、景福宮、大田流浪的國寶“原州法泉寺址智光國師塔”結束了5年的保存處理，將於1日回到故鄉江原原州市法泉寺址遺址展示館。日本帝國主義強占時期的1911年被日本人出售後，經歷了10多次解體、重新組裝，僅算直線距離就流浪了長達1975公裏左右的該遺物時隔112年後回到了故鄉。 智光國師塔是供奉高麗時代高僧智光國師海麟（984~1070年）的舍利和遺骨的僧塔。31日，據文化遺產廳透露，據推測該建築建於11世紀末原州市富論面法泉寺址（史跡）。華麗的雕刻裝飾著整個時代最有個性和華麗的僧塔。 但1911年被日本人賣掉後，被轉移到首爾明洞，第二年又被運至日本大阪，有著慘痛的歷史。1915年根據朝鮮總督府的命令被歸還，位於景福宮境內，6•25戰爭時屋蓋石（覆蓋石塔或石燈上面的石頭）等文物上端部分因轟炸受損。 國立文化遺產研究院文化遺產保存科學中心於2016年3月拆除33件智光國師塔的構件（構成石塔的各種石材）後，移至大田中心，到2020年為止展開了保存處理及復原工作。國立文化遺產研究院研究員李泰鐘（音）解釋說：“消失的構件是找來與塔建成當時最相似的石材重新制作的，將破損的構件粘合在壹起，最大限度地找回丟失的原貌。” 國立文化遺產研究院決定，將除構件中需要追加檢查的屋蓋石和塔身石（構成石塔主體的石頭）等2件以外的31件轉移到法泉寺址遺址展示館進行常設展示。 此後，直到最終復原位置確定為止，將在該展館免費公開。 文化遺產廳表示：“計劃與原州市協商後決定最終復原將拆除的構件按原樣堆積起來。”原來的位置是富論面法泉寺址內的僧塔院，但考慮到保存環境等因素，正在研究在法泉寺址遺址展示館復原的方案。展館距離原址約280米，位於法泉寺址內。10日下午2時，法泉寺址遺址展示館將舉行紀念塔返鄉的活動。

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