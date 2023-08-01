“用於第三方還債”，日本人寄來1萬日元. August. 01, 2023 07:44. by 高道藝記者 yea@donga.com. “向征用工人捐款（因為是小額，所以很抱歉）。” 本月中旬，位於日本東京港區的旅日同胞團體“旅日韓國民團”辦公室收到了寫有上述內容的壹封信。黃紙信封裏裝著捐款人的親筆信和1萬日元紙幣（8.9萬韓元）。 這是韓國政府下屬財團3月發表代替日本企業向受害者支付賠償金的“第三方還債方案”後，首次由日本人而不是在日同胞捐贈。此前，十幾名在日經濟界人士曾捐款，但沒有日本人個人的捐款。 日本人A某首先提到了“第三方還債方案”，並道歉說：“作為日本人之壹，我感到非常抱歉日本沒有表現出（對賠償）認真的態度。”信中還寫下了自己的名字和住址。 A某還寫道，“由於尹錫悅總統的巨大努力和寬容。日韓關系變得明朗起來”，“令人惋惜的是日本政府的應對。”他還強調說：“日本應該發出‘給過去發動戰爭侵略的各國國民帶來了無法忍受的痛苦和悲慘，真心向所有人表示歉意’的信息”，“學習歷史的意義是為了不再重復錯誤。” 對於部分強制征用受害者拒絕“第三方還債”的情況，A某寫道，“現在個人能做的事情只是捐贈而已，如果失禮的話，我向受害者道歉。”他接著說：“重要的是為了相互理解不斷做出的努力”，“我也會努力獲得韓國人的想法和社會結構、生活、歷史和傳統的知識。”似乎是在表達這種心情，A某在信紙下方親自畫了身穿韓服的女性和李朝白磁畫。

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