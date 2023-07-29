美國會議員：“第七礦區資源，韓美日討論共同勘探”. July. 29, 2023 08:07. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國眾議院外交委員會印度太平洋分科的執政黨民主黨幹事阿米·貝拉（照片）當地時間27日就下月18日在美國華盛頓舉行的韓美日首腦會談表示：“期待在經濟領域取得實質性的成果。” 貝拉當天在美國智庫“國際戰略研究中心”的談話中表示：“韓美日首腦會談將在幾周內在戴維營舉行。我認為尹錫悅總統將在經濟領域取得實質性的成果。”他還說：“我們壹直在討論東中國海共同勘探問題。美國能源公司正在觀察在韓日共同勘探地區有沒有辦法壹起幹。” 據分析，東中國海共同勘探提到了1974年簽署的《韓日大陸架共同開發協定》。降低對中國的資源依賴度的“脫風險”成為韓美日核心懸案的情況下，韓美日可能會討論在中國加強勘探活動的東中國海進行共同勘探的方案。據悉，韓國和日本在埋藏石油的第7礦區等地進行了共同勘探，但因經濟性問題中斷了勘探活動。 貝拉還就中國對美國存儲芯片企業美光采取在本國限制銷售措施壹事表示：“正在（向韓國）傳遞‘雖然今天（中國的報復對象）是美國企業，但明天可能是韓國企業，所以要團結起來堅持’的信息。沒有出現（韓美同盟出現裂痕的）任何征兆。”此前，美國議會壹直施壓稱，韓國半導體企業不能將美光事件利用為擴大中國國內市場份額的機會。分析認為，目前為止不存在這種擔憂。 美國眾議院美中戰略競爭特別委員會委員長邁克·加拉格爾當天表示：“韓美日兩國在開發抵抗中國經濟強壓的框架方面利害關系壹致。”他還強調：“這種經濟夥伴關系就像軍事夥伴關系壹樣重要。應對中國的經濟報復應該成為韓美日首腦會談的議題。”

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