再次開始的“超級日元走低”的襲擊. July. 28, 2023 08:04. . 給大家出壹道題。韓國經濟增長率達到12.3%的1987年、出口增長率達到30.3%的1995年、制造業增長率達到7.3%的2011年等，韓國經濟表現良好的3個年度，有什麽共同點呢？ 答案是“日元強勢”。20世紀80年代以後，韓國經濟出現繁榮之時，大體上出現了日元強勢的暖風。韓國和日本的產業結構相似，在國際市場上競爭的產品很多，日元的強勢降低了日本產品的價格競爭力。對於韓國出口企業來說，抓住了成長的機會。 但日元強勢壹旦結束，韓國就會面臨艱難的困境。1996年日元開始走低後，韓國企業的出口急劇減少。當年的經常收支逆差達到了歷史最高水平230億美元。經濟迅速冷卻，企業的負債負擔加重，像韓寶鋼鐵壹樣的大企業相繼倒下。當時，日元貶值最終成為引發外匯危機的壹個契機。 之所以提出這個令人不爽的話題，是因為最近日元再次走低。今年年初100日元的價值為940-1000韓元左右，但上月暴跌至900韓元出頭，本月初又跌至800韓元左右，出現了“超級日元貶值”現象。產業研究院曾推測，如果韓元對日元匯率下降5%，當年韓國的出口額將減少1.1%至3.0%。 不過，目前韓國企業的尖叫聲並沒有那麽大。也有很多人表示：“與過去相比，與日本競爭的程度減少了”，“從日本進口的零部件價格反而便宜了”等，認為沒有多大影響。20世紀80年代形成半導體王國的日本此後疏於投資，如今在半導體業界數壹數二的企業已經消失。三星電子和SK海力士在出口DRAM時不與日本產品對決，因此沒有理由受到日元價值的影響。 過去受到日元走低直接打擊的汽車行業也顯得遊刃有余。在韓日汽車企業直接競爭的美國市場上，現代汽車和起亞今年上半年取得了同比增加17%的銷售業績，但同期豐田卻減少了0.7%。這是韓國汽車的商品性和品牌價值上升、韓國在電動汽車領域遙遙領先的結果。 但事實上，沒有企業家自信地說，“韓國經濟擺脫了日元走低的影響”。因為日元貶值帶來的不確定性不容小覷。特別是外匯風險應對能力較差的出口中小企業，可能會受到直接的打擊。如果是出口到日本以日元收取貨款的中小企業，利潤必然會大幅減少。鋼鐵、化學、電子、零部件等與日本競爭嚴重的領域，日元貶值越長期化，價格競爭力就越落後。日本銀行總裁植田和男上個月表示：“金融市場的不確定性很高，將堅持不懈地持續放寬金融。”從這壹點來看，日元貶值現象不會在短期內結束。 也有可能在兩三年後受到意想不到的沖擊。從前例來看，日本企業在日元貶值時，相比增加出口量來擴大市場占有率，更致力於增加利潤。用這樣積累的現金投資了研發和產品革新。即，利用日元貶值來強化體質。如果兩三年後開始取得成果，韓國企業才會面臨真正的危機。

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