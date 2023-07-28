韓國人口首次連續兩年減少……去年總人口為5169萬名，壹年內減少近5萬名. July. 28, 2023 08:06. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 據調查，包括外國人在內的生活在韓國土地上的總人口自大韓民國政府成立以來首次連續兩年減少。有分析認為，死亡人數比新生兒多的“低生育沖擊”開始正式對人口規模產生影響。 據統計廳27日透露，以去年11月為基準，總人口為5169.20萬名，比1年前減少了4.6萬名（0.1%）。包括外國人在內的國內生活者的合計總人口自大韓民國政府成立後實施的1949年人口調查以來持續增加，2021年首次比前壹年減少。連續兩年呈減少趨勢。 去年總人口減少的最大原因是低出生率導致國內人口減少。去年本國人為4994萬名，減少了15萬名左右，自2018年以後時隔4年再次下降到4000萬名左右。其中11萬名是死亡人數比新生兒多而發生的自然減少部分。統計廳相關人士解釋說：“如果說2021年隨著外國人的減少，總人口減少，那麽去年由於自然減少，國內人大幅減少，總人口減少了。” 按年齡段來看，0~14歲的青少年人口為586萬名，比壹年前減少了3.7%，自統計以來首次低於600萬名。可以進行經濟活動的15~64歲人口（3668萬名）也持續減少。相反，65歲以上人口比壹年前增加了5.1%，達到914萬名。隨著老齡化速度的加快，100名15~64歲人口需要贍養的老人人數為24.9名，比壹年前還要多。 另外，隨著壹人家庭的增加，去年總家庭數比1年前增加了36萬戶（1.6%），達到2238.3萬戶。特別是壹人家庭為750.2萬戶，占全體家庭的34.5%。也就是說，每3戶家庭中就有1戶是壹人家庭。相反，4人以上的家庭為382.6萬戶，僅為壹人家庭的壹半水平。去年多文化家庭為39.9萬戶，壹年內增加了3.7%（1.4萬戶）。

한국어