黨政：“教師正當的生活指導有兒童虐待免責權”. July. 27, 2023 08:09. by 朴成敏記者、權具龍記者 min@donga.com,9dragon@donga.com. 對於教師正當的生活指導，政府和執政黨決定迅速推進賦予其兒童虐待免責權的法律修改。以首爾瑞草區某小學教師死亡事件為契機，擔心教權（教師權益）崩潰的呼聲越來越大，因此開始制定對策。 26日，國民力量黨和教育部在首爾汝矣島國會召開了有關教權保護及恢復方案的黨政協議會，討論了上述方案。國民力量黨院內代表尹在玉（音）表示：“將迅速通過賦予對正當生活指導的兒童虐待免責權、調查教師虐待兒童時優先聽取所屬教育廳的意見及校長提出意見的義務化、侵害教權的行為記載在學校生活記錄簿等相關修訂案。” 教師們訴苦說：“因為害怕被舉報為虐待兒童，甚至到了放棄正常教育活動的地步。”在韓國教員團體總聯合會的1月問卷調查中，5520名應答者中有47.5%的人回答“見過本人因虐待兒童而被舉報或同事被舉報的事例”。 目前，國會已經提出了國民力量黨李泰珪議員和共同民主黨議員姜得求提議的2件初、中等教育法修正案。其內容是，不把根據法令和校規展開的教師正當的生活指導視為虐待兒童。

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