英國參戰勇士：“戰爭時期很多人唱《阿裏郎》，還以為是韓國國歌”. July. 26, 2023 07:50. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “因為有太多人在唱《阿裏郎》，我還以為是（韓國）國歌。” 在韓國戰爭停戰協定簽訂70周年之際，應國家報勛部的邀請訪問韓國的英國參戰勇士科林·薩克裏老人（音，93歲）想起了73年前隸屬英國軍隊踏上釜山的土地。4月24日，他在首爾市松坡區某酒店接受記者采訪時表示：“壹起執勤的韓國士兵經常唱《阿裏郎》，很快就熟悉了。剛開始聽的時候還以為是搖籃曲。” 薩克裏作為歷屆最高齡參賽者參加2019年英國的代表性比賽節目《英國達人（Britain's Go誒 Talent）》並獲得冠軍，壹時成為話題。他將於27日在釜山舉行的“停戰協定70周年及聯合國軍參戰日紀念儀式”上親自演唱《阿裏郎》。他說：“希望能準確記住當時學到的歌詞和發音。” ● “就算讓我重新選擇，我也壹樣參戰” 薩克裏在1952年回國之前經歷了無數次戰鬥。在此過程中，壹起參戰的6名戰友中失去了4人。他說：“我記得部署到韓國後，立刻去的地方就是‘水原’。”他把朝鮮軍隊稱為“恐怖分子”。他說：“恐怖分子用槍威脅平民女性和孩子，並嚇唬他們。”他還在英軍格洛斯特團600人同3萬名中共軍人進行慘烈對抗的臨津江戰鬥現場。薩克裏說：“雖然聽說中共軍很多，但不知道有多少。真的像幽靈（ghost）壹樣出現了很多。” 訪談中，90多歲高齡的參戰勇士們異口同聲地表示：“作為軍人，我雖然按照國家的命令參加了韓國戰爭，但從未後悔前往韓國。”美國參戰勇士威廉·沃德（音，91歲）說：“被抽調到陸軍步兵正規軍時，可以在歐洲和亞洲中選擇服役地區。當時選擇亞洲是我人生中做出的最好的決定。”他還說：“即使讓我重新選擇，我也甘願做出同樣的選擇參戰。”聽到這句話的加拿大參戰勇士愛德華·巴克納（音，91歲）也點頭豎起了大拇指。巴克納老先生回憶起當時的情景，在采訪過程中壹直擦著眼淚。他說：“戰爭時期遇到的韓國人總是感到親切和感激。韓國真是個美麗的國家。” 沃德和巴克納正在尋找在戰場上結緣的韓國少年。沃德為了尋找當時在釜山軍營每天都要給自己洗衣服的12歲少年“張”，帶來了珍藏70多年的照片。他說：“張和他的家人真的很誠實地工作，直到最後也沒有失去勇氣。他應該已經80多歲了，很好奇會不會想念我。”巴克納老先生也給我看了當時打掃哨所的名為《趙赤松（音）》的少年的照片，並說：“當時我19歲，這位朋友應該比我小。70多年過去了，記憶中絕對忘不了這個朋友。” ● 復制參戰勇士們當時寄往祖國“阿裏郎圍巾” 在停戰協定70周年之際，韓國還復制了70年前戰爭時期作為紀念品制作的阿裏郎圍巾。報勛部計劃恢復“聯合國軍”參戰勇士們送給祖國母親和夫人的阿裏郎圍巾，並作為禮物送給27日聚集在釜山的22個參戰國代表。圍己原樣復制了刻有“支持的象征”《阿裏郎》樂譜的1951年原圖案，在韓半島地圖和參戰國部隊標誌之間包含了《阿裏郎》樂譜和翻譯成英語的題目“ARIRANG SONG”。 戰爭時期，《阿裏郎》成為把韓國軍和聯合國軍團結在壹起的媒介，1951年圍巾上也印有《阿裏郎》樂譜和歌詞。像薩克裏壹樣，“聯合國軍”向生死與共的韓國軍戰友學習了《阿裏郎》。不同國籍的“聯合國軍”人哼著在戰場上壹起練成的《阿裏郎》聯合起來，《阿裏郎》還被美軍7師選為軍歌。

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