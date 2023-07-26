果然是1號擊球手的體質……金河成進軍MLB後首次單場擊出2個本壘打. July. 26, 2023 07:50. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）在進軍美國職業棒球大聯盟（MLB）後，首次在壹場比賽中擊出了2個本壘打。 金河成在25日主場迎戰匹茲堡海盜隊的比賽中，作為1號擊球手兼3壘手首發出場，從第1局下半局第壹個擊球位開始擊出了給球隊帶來1比0領先優勢的先發擊球手本壘打。截止到當天，金河成在本賽季的26場比賽中作為1號擊球手出場，在第壹局的第壹個擊球位上，OPS（出壘率+長打率）達到了1.223。白仁天（81歲）在韓國職業棒球（1982年）的元年擊球率為0.412時，OPS為1.237。如果金河成作為比賽首發擊球手出場，就等於是在展開“4成擊球手級”的活躍表現。 此後，金河成在1比8落後的第5局下半局，在1人出局2人在壘的機會中，又擊出了越過左側圍墻的本壘打。在進入MLB的第363場比賽之後，他創下了首個“多支本壘打”紀錄。但是隨著球隊以4比8遭遇對手逆轉，金河成的2個本壘打也黯然失色。金河成在韓國職業棒球耐克森隊（現Kiwoom）效力時期的2015年4月22日在木洞棒球場與鬥山隊的比賽中首次創下壹場比賽2個本壘打的記錄，當時的結果也以9比12敗北。金河成在總共6場比賽中擊出2個本壘打後轉會去了聖地亞哥隊。 金河成的耐克森前輩、2015年至2019年在匹茲堡隊效力的姜正浩（36歲）也來到了當天舉行比賽的沛可公園（Petco Park）球場。比賽開始前，姜正浩與匹茲堡隊的老隊友們打招呼，在第3局上半局進行的過程中，他徒手抓住界外球後歡喜的場面被電視轉播攝像機捕捉到。 另外，波士頓紅襪隊當天表示，已與首爾高中右手投手李燦率（18歲）簽訂了二流職業聯賽（美職棒小聯盟）合同。李燦率與馬山龍馬高中的張鉉錫（19歲•音譯）壹樣，被認為是新秀摘牌大會中最炙手可熱的選手之壹。

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