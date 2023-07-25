稀有金屬：韓國政府儲備目標為百日份量……目前擁有量平均為42天. July. 25, 2023 07:59. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 去年底，韓國政府為了迅速應對全球供應網危機狀況，將稀有金屬的儲備目標擴大到了100天份（部分稀土類，鈷為180天），增加了近兩倍。但被稱為“未來食物”的二次電池所需的鋰，儲備量仍然不到6天。 但是，今年用於購買稀有金屬的資金反而比壹年前減少了約24%。擁有礦物的國家正式開始“資源武器化”，因此要求政府穩定地確保主要礦物、在萬壹的情況下盡量減少企業生產差池的呼聲越來越高。 ● 供應鏈受沖擊時，鋰將在6天內耗盡 據國民力量黨議員李鐘培24日從韓國光海礦業公團收到的資料顯示，今年5月底鋰的儲備量為5.8天。這是政府制定的目標儲備量的6%。也就是說，如果韓國企業從購買鋰的國家開始控制出口等供應網受到沖擊，用政府擁有的鋰支撐的時間還不到壹周。鋰是二次電池的核心材料，也被稱為“白色石油”。據國際能源組織預測，2040年鋰需求將比2020年增加40倍以上。 用於電動汽車電池等的鈷的儲備量也只有12.4天。韓國政府的儲備目標是180天份量。業界認為，企業擁有的礦物量全部耗盡後，重新恢復到平時水平所需的時間平均為90-100天。如果鈷最大的出口國中國開始控制出口，韓國電池企業的生產可以持續兩個多月。 鎵的儲備量為40天，還不到政府儲備目標量的壹半。用於尖端半導體和太陽能板用太陽能電池等的鎵是中國政府本月3日列入出口管制對象的礦物。要從中國進口鎵類產品，需由企業上報具體境外購買者信息，並取得中國商務部的許可。 仁荷大學能源資源工學系特聘教授姜天求（音）指出：“主要礦物擁有國正在以國有化方式進行資源武器化。在這種情況下，需要與國家進行談判的企業協商能力必然會下降，因此政府有必要增加儲備量，緩解企業生產受阻的憂慮。”實際上，世界上鋰儲量最多的智利今年4月宣布將鋰產業國有化。礦物資源富國印度尼西亞在2020年全面禁止鎳出口，從今年開始決定對銅征收最多10%的出口稅。 ● 99%爆滿的儲備基地 問題是即使想增加儲備量，預算也不充分。今年光海礦業公團為購買稀有金屬而獲得的政府出資額為372.3200億韓元。這比去年收到的487.9100億韓元減少23.7%。產業通商資源部認為，要想滿足稀有金屬儲備目標量，稀有金屬購買預算要增加到1000億韓元。目前，產業部正在和企劃財政部壹起協商擴大相關預算。 再加上稀有金屬價格就像蹺蹺板，很難確定購買時間。去年稀有金屬的平均進口單價為每噸4687美元，比前壹年暴漲95.4%。實際上，二次電池核心原料碳酸鋰在2020年9月平均每公斤在6美元左右，但隨著電動汽車市場的快速增長，價格暴漲，2022年11月突破80美元大關，暴漲了1200%左右。產業部相關人士表示：“隨著各國改變能源政策，需求增加，再加上中國等生產國的減排政策，礦物價格正在暴漲暴跌。很難預測適當的價格，因此很難購買礦物。” 擴充貯藏稀有金屬的儲備基地也迫在眉睫。位於全北群山的光海礦業公團的稀有金屬儲備基地目前飽和度達到98.5%。即使想多購買礦物增加儲備量，也沒有地方保管。目前正在進行補充儲備基地建設初步可行性研究。 李鐘培議員強調：“要想半導體等主要產業的生產不出現差池，不僅要確保充分的預算，還要開發特定國家依賴度高的品種的代替物質技術、擴充再資源化等應對力量。”

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