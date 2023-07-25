時隔5年醒來的巨炮……“不管事成與否，用本壘打決勝負”. July. 25, 2023 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 長時間關註職業棒球的球迷都知道。希望之星只是希望之星。在學生時代以“第二個○○○”聞名，但在職業舞臺上無聲無息地消失的選手不止壹兩個。 被評價為“第二個金泰均（41歲）”，並於2019年加入韓華隊的盧施煥（23歲•照片）也未能擺脫“受到過高的評價（被高估）”的批評。盧時煥在進入職業聯賽第4年的去年為止，在壹線隊中年均僅擊出9個本壘打。相反，金泰均在出道後的4年裏，壹個賽季平均本壘打數超過20個。 這樣的盧施煥變了。截至24日，盧施煥本賽季已擊出19個本壘打，與崔廷（36歲•SSG）壹起並列占據本壘打排行榜首位。在此之前，2021年的18個本壘打是盧施煥的單賽季最多本壘打記錄。 盧施煥解釋說，“從小我的目標就壹直是本壘打擊球手。但是因為壹直被三振出局，自信心逐漸減少，擊球得分也往後靠了。如果想成為本壘打擊球手，在壹定程度上要控制三振出局的數量，非常擔心這壹點。在本賽季即將到來之際，集中於將擊球點提前增加長打的訓練。” 盧施煥在2021年的三振率是23.3%（458個擊球位中出現107個），去年減少到了19.4%（490個擊球位中出現95個）。問題是，在此過程中，2021年的18個本壘打急劇減少到了6個。盧施煥表示：“（在擊球點上）做出改變，即使失敗也不會後悔。我身材高大（身高185厘米，體重105公斤），力氣也很大，但只擊出安打（沒有擊出本壘打）就無法體現自己的優勢。不管事成與否，我都想挑戰壹下。” 幸運的是，結果是好的。盧施煥本賽季的三振率下降到了18.2%（363個擊球位中出現66個）。不僅本壘打數，擊球率也從去年的0.281上升到今年的0.308。如果這樣結束本賽季，盧施煥自進入職業聯賽後，擊球率將首次突破3成。 這種程度的話，目前作為KBSN解說員的金泰均也會對其稱贊吧。盧施煥笑著說：“（金泰均前輩）不怎麽稱贊我”，接著又說，“取而代之的是前輩給了我很多激勵，‘即使情況不好，也不要改變打擊機制。如果改變機制，即使暫時情況不錯，也會馬上陷入低谷’。” 當然也並不是沒有“不好的時候”。盧施煥在5月13日至24日創下了職業棒球歷史上並列第四差的43個擊球位無安打記錄。在這種情況下，他仍然堅守著“絕對不會改變擊球姿勢”的決心。在5月24日主場比賽的最後壹個擊球位上，他將KIA終結投手鄭海英（22歲）投出的快球擊出了越過左側圍墻的本壘打，從而打破了長時間的無安打記錄。 盧施煥在擺脫連續擊球位無安打後，在得分圈中取得了OPS（出壘率+長打率）1.076的成績，正在展開最優秀選手（MVP）級的活躍表現。與此同時，韓華隊也以0.526（20勝1平17負）的勝率上升到了聯賽積分榜第四位。 盧施煥以不吃蔬菜的“小學生口味”而聞名。盧施煥誇海口說：“蔡恩成（33歲）大哥問我‘如果每年能打出30個本壘打，妳會吃辛奇（韓式泡菜）嗎’，我回答說‘壹定會吃’”，“相比之下，我會證明即使不吃辛奇也能打出30個本壘打，創造今後也不用繼續吃的理由。”

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