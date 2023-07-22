雖然生活在計算的時代……但烏克蘭問題，要把正義擺在眼前. July. 22, 2023 07:46. . 克裏斯（化名）是生活在美國某小村莊的“鄉下男孩”。他是個20多歲的年輕人，別說是海外，就連國內大城市也沒去過幾次。據說，這個喜歡遊泳、熱愛動物的青年之所以來到遙遠的韓國，壹半是因為愛國心，壹半是因為正義感。就這樣，克裏斯連射擊訓練都沒能好好完成就跳進了炮聲中。在停戰前不久的壹天犧牲了，沒能堅持到最後。他成為了韓國戰爭中犧牲的36634名美軍中的壹員。 數十年前在韓國殞命的克裏斯的故事再次浮現，是因為最近尹錫悅總統訪問烏克蘭後，部分韓國國民的反應。從烏克蘭對韓國提供了什麽幫助而要去那裏的不滿表情，到韓國-俄羅斯關系惡化等導致出現經濟損失的視線……很多人計算後從數字盤算起。如果按照這樣的計算，最終尹總統與烏克蘭總統澤連斯基舉行首腦會談，表明軍需物資支援計劃等，既是損失，也是不必要的行為。 隨著戰爭持續壹年半並長期化，人們對烏克蘭國內的殘酷場面似乎越來越淡然。相反，對數字更加敏感。不知從何時起，烏克蘭以外的人們似乎只用頭腦而不是內心看待這場戰爭。首先想到的就是根據對烏克蘭的支援計算得失、參與戰後重建事業時獲得的數字。 當然，計算也很重要。最近會見的壹名高層官員把國際社會定義為“計算時代”。乍壹看，與西方列強殖民統治的過去相比，現在是看起來更加文雅、有規則、常識通用的時代，但只要邁出壹步，國際關系的冷酷現實仍然讓人感到冰冷。特別是最近隨著美中矛盾的激化，國家之間的冷靜計算變得更加激烈。政府官員解釋說，烏克蘭戰爭赤裸裸地暴露了包裝好的和平中冷靜的國際關系現實。 但是，是否應該以“計算時代”為由，將正義的價值也放在計算器後面，這是完全不同的問題。如果像烏克蘭戰爭壹樣，加害者和受害者是明確的，普遍正義存在於哪裏也是壹目了然。也就是說，正義是最重要的。 計算和數字最終還是次要的考慮因素。美國在1952年投入了占當時國內生產總值（GDP）4.2%的3410億美元用於韓國戰爭。但是，韓美兩國在任何地方都不會首先提到這些數字。對流血的美軍們的感謝始終是最重要的。得益於他們的崇高犧牲，韓美同盟升級為血盟。前空軍參謀總長金鬥萬（96歲）表示：“反對向被侵略的弱小國家提供軍事支援的聲音不斷湧來，真是丟臉。” 讓我們對俄羅斯政府的暴行感到憤怒。烏克蘭國民則用正義之手擁抱吧。援助烏克蘭戰爭、戰後重建帶來的得失計算是以後的問題。與俄羅斯的關系也是如此。從正義的觀點來看，這只是次要問題。

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