防彈少年團首張正式采訪集,在NYT暢銷書非小說部門占據第壹名. July. 21, 2023 08:00. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 9日出版的防彈少年團(BTS)的首張正式采訪集《Beyond the Story:10-Year Record of BTS》(BigHit Music•照片)在19日(當地時間)發表的美國紐約時報(NYT)暢銷書“非小說精裝書”、“非小說復合印刷及電子書”部門分別占據了第壹位。在《紐約時報》暢銷書中,韓國作者的書登上榜首尚屬首次。《Beyond the Story:10-Year Record of BTS》是HYBE的粉絲平臺Weverse雜誌主編姜明錫(音)采訪BTS成員後寫的書,共以23種語言出版。

