韓國將在龍仁等7處建立尖端產業園區……9年內民間投資達614萬億韓元. July. 21, 2023 08:03. by 世宗=金炯民記者、金道亨記者 kalssam35@donga.com,dodo@donga.com. 韓國將在京畿道龍仁市、平澤市以及全羅北道新萬金等7地建立半導體、二次電池、顯示器等特色園區。到2042年為止，在這些國家尖端戰略產業特殊化園區投入的民間投資資金將達到614萬億韓元。 韓國政府20日召開第三次尖端戰略產業委員會，選定了7個將新建尖端特色園區的地方自治團體。此前，在今年2月進行的公開招募中，有21個地方自治團體提出申請，平均競爭率達到了3比1。產業通商資源部部長李昌洋強調：“特色園區的建設對形成超差距革新生態系統具有重要意義。” 在半導體領域，龍仁、平澤和慶尚北道龜尾市被指定為特色園區。以二次電池為例，忠清北道清州市、慶尚北道浦項市、新萬金、蔚山市申請成功；顯示器特色園區將進駐忠清南道天安、牙山市。按尖端特色園區分類，三星電子、SK海力士、LG能源解決方案、三星SDI等將起到錨定企業（先導企業）的作用，到2042年為止共投資614萬億韓元。當天，政府還追加指定了安城（半導體）、釜山（半導體）、光州（未來汽車）、大邱（未來汽車）、忠北（生物）等5個原材料、零部件、裝備特色園區。 在被指定為尖端特色園區的地方，將在稅制、預算、行政等方面進行多種支援。特別是，如果60天內未處理許可，將適用視為已批準的許可到時即準制。優先支援用水、廢水處理設施等基礎設施建設費用，必要時免除預備妥當性調查。政府計劃在今年下半年（7月-12月）制定針對不同特色園區的詳細培育計劃。 此前極力引進尖端特色園區的地方自治團體之間悲喜交加。同時被指定為尖端特色園區和材料、零部件、裝備特色園區的全羅北道表示：“期待銷售額達到196萬億韓元，創造14.5萬個工作崗位的效果。”相反，爭取指定半導體領域尖端特色園區的仁川市相關人士表示：“感覺就像大學考試落榜壹樣。” 部分人士指出，此次選定特色園區是明年議會選舉前“安撫選區民心”之舉。除了沒有申請尖端特色園區的江原特別自治道外，其他7個道將全部建立特色園區。也有人擔心，如果政權交替，有可能失去推進動力。仁荷大學能源工學系特聘教授姜天九（音）表示：“地方自治團體之間不是‘分而食之式’，而是應該提供實際企業可以進入的基礎設施。特別是政府和地方自治團體應該共同致力於確保企業的海外原料、原材料供應網。”

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