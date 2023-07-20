現任議員們回避《防止政黨亂掛橫幅法》. July. 20, 2023 08:00. . 汝矣島政治圈內還有壹種溫馨（?）的文化。這就是現任國會議員的“法案提議互助”。如果要提出法案，至少需要10名共同發起者（議員），於是互相借用對方的名字。雖然基本是認同法案宗旨的議員們才會列名其上，但也有不少人是因為人之常情而出手相助。特別是黨代表（黨首）等領導層提議時，“不問也不追究”就列名其上的情況相當多。因此，也有人說“共同發起法案的人數就是力量”。 但是最近有議員在召集共同發起人上遇到了困難。共同民主黨議員崔惠榮（比例代表，音譯）正在準備阻止無限制允許政黨橫幅的《戶外廣告法修正案》。開始準備法案發起已經4個月了，但只獲得了1名共同發起者。實在是在自己黨內找不到襄助者，於是只好拜托正義黨議員柳好貞，把她的名字寫在上面。也有議員在接到共同發起的請求後壹度列名其上，但在確認內容後退出。 崔惠榮向十幾名同僚議員說明了法案的宗旨，並請求共同提議，但每次都被拒絕。不僅是選區議員，試圖進入選區的比例代表也是如此。需要“橫幅”這壹宣傳手段的現任議員們，對國民的疲勞感和現場的混亂視而不見。 特別是，只有現任議員和黨協委員長（地區委員長）才能懸掛政黨橫幅，因此用它來阻止挑戰者的效果也相當不錯。崔惠榮惋惜地說：“平時關系密切的議員們說，‘雖然對法案的宗旨有同感，但（在議會選舉前的）現在不行’。” 議員們的這種行為違背了政黨橫幅的本意。根據行政安全部的方針，政黨橫幅應該由政黨的費用（補貼）制作，並包含政策。但現實是，對對手黨派的刻薄指責和令人臉紅的自我宣傳占了大多數。甚至還有議員掛著寫有自己擔任黨內院內首席副代表的橫幅。也有不少議員用自己的錢到處掛橫幅。看現任議員眼色的地方自治團體公務員們明知是變相手段，卻視若未見、置之不理。遭到禁止的提前選舉運動正在各地展開。 現任議員們對政黨橫幅問題視而不見的時候，人們對政治的厭惡和疲勞感越來越高。最近，仁川市在全國地方自治團體中首次強制拆除亂設的政黨橫幅，觀看的市民們鼓掌表示“心裏很痛快”。其他地方自治團體也紛紛請求：“請清走我們小區裏的橫幅！” 瞄準明年議會選舉的現任議員們很有可能無法自行放棄政黨橫幅這壹手段。那麽，國民能做的就是讓議員們認識到，“橫幅反而是幫倒忙”。走在路上，好好記錄下讓人感到不快或尷尬的橫幅怎麽樣？另外就是給辦公室打抗議電話，或者在議會選舉不投票給他（她）。如果候選人都掛上了橫幅，那麽把票投給那些沒怎麽掛過赤裸裸橫幅的候選人，也是壹種方法。也許，這樣做之後，讓孩子們看到覺得尷尬的政黨橫幅可能會在小區街道上消失吧。

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