壹名女教師在教室裏遭到小學6年級學生的毆打. July. 20, 2023 08:01. by 朴星民 min@donga.com. 首尔某小学的女教师在教室里遭到6年级男生的殴打。受害教师被诊断为口腔撕裂、手上打石膏等需要3周才能痊愈。但是有人指出，为了处分加害学生，学校教权保护委员会几乎在3周后才召开等，学校和教育当局疏忽了对受害教师的及时保护和支援。 19日，据首尔教师工会透露，上个月30日首尔阳川区某公立小学6年级的班主任A某遭到班级学生B某的殴打。A某试图将患有情绪行动障碍的B某送去咨询课，B某扔东西并辱骂A教师。A老师在教师社区上传的文章中表示：“脸部和身体被拳打，摔倒的状态下被脚踢。（学生）还扔了剪刀和桌面的镜子。” 教师团体指责学校方面消极应对。首尔教师工会在19日发表的声明中指出：“如果发生这样的事件，学校应立即向所属教育支援厅报告该事实，如果情况紧急，应向112或学校负责警察官举报，但当时学校方面没有采取任何措施。” 讨论学生处分的学校内教权保护委员会也是在事件发生很久后的19日才召开的。教保委通常在事件发生10天内召开。从学期初开始，该学生的教权侵害行为持续不断，但教保委却没有召开。首尔教师工会发言人郑惠英（音）表示：“由于家长恐吓说‘要以虐待儿童进行反诉’，教保委也开不了放任不管的情况很多。” 因此，教师团体强调有必要采取有效的教师保护措施。韩国教员团体总联合会表示：“应该尽快通过《教员地位法修订案》，将重大侵犯教权的事件的处分记录在学校生活记录簿上。”教保委审议的学生的教师伤害、暴行件数从2018年的165件剧增到去年的347件。

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