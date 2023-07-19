韓國政府不服國際仲裁法院判決……提起訴訟請求撤銷“向埃利奧特賠償1400億韓元”. July. 19, 2023 08:03. by 許桐準 hungry@donga.com. 韓國政府18日針對要求向美國對沖基金埃利奧特管理公司賠償約1400億韓元的投資者-國家間訴訟判決提起了取消訴訟。其核心要義是，國民年金公團行使表決權與埃利奧特投資無關，並非“政府層面的行為”，因此不構成投資者-政府間事件。 法務部長韓東勛（照片）當天在政府首爾大樓召開的新聞發布會上表示：“向國際常設仲裁法院申請了對判定作出解釋和更正，並向仲裁地英國法院提出了取消訴訟。”這距離國際設仲裁法院作出賠償判定已經過了28天。韓國政府要想不服判決結果，必須在當天之前提起訴訟。 對於提起訴訟的理由，韓東勛解釋說：“少數股東不因行使自己的表決權向其他少數股東承擔責任，這是全世界公認的商法上的大原則與常識。國民年金只是三星物產股東之壹，因為行使自己的商業表決權而對其他股東艾利奧特進行損害賠償，這種做法違反了上述原則。”他還說：“國民年金只是行使了表決權，並沒有超越其權限向任何人施加壓力或行使超過（表決權）範圍的權利。”其核心要義是，仲裁法院承認埃利奧特方面所主張的國民年金表決和三星物產股東損失之間存在因果關系，違反了商法原則。 對於仲裁法院以涉嫌不當介入合並過程而被判有罪的前保健福利部部長文亨杓等人的判決為依據，他明確表示，“這壹案件與刑事判決屬於不同的兩條線”，劃清了界限。曾在幹預國政特別檢察組調查過該事件的韓東勛表示：“對於這壹事件，我比任何人都清楚全貌。即使存在確定表決權行使方向的部分違法行為，也不是向埃利奧特賠錢的性質。” 法務部的立場是，仲裁法院認為國民年金是“事實上的國家機關”也是不對的，認為法庭人為地引用了韓美自由貿易協定沒有規定的概念。此外，國民年金沒有說服或籠絡其他股東，因此不能看作是當局的“措施”。法務部還表示：“埃利奧特的本國美國在該事件的仲裁審判過程中，也在非爭議當事國的意見中，提出了符合韓國論點的意見。”

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