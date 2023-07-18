普京威脅切斷烏克蘭谷物的出口通道. July. 18, 2023 07:54. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 俄羅斯總統普京在烏克蘭戰爭期間，又就延長保障小麥、玉米等烏克蘭產谷物安全出口的《黑海谷物出口協定》壹事耍起了手段。在酷暑、洪水等極端異常氣候襲擊全世界的情況下，在18日零時協定即將到期之際，普京暗示不會同意延長協定，因而助長了谷物市場的不穩定性。 據《莫斯科時報》等媒體報道，普京15日在與南非總統拉馬福薩的通話中表示，“（該協定）完全沒有考慮俄羅斯的利益。此前協定的主要目標也沒有達成”，提出了無法延長協定的可能性。作為延長條件，俄羅斯壹直要求恢復對烏克蘭戰爭爆發後因西方制裁而受阻的俄羅斯產農產品出口，重新啟動貫穿烏克蘭的俄羅斯產化肥運輸管道等。 此前，俄羅斯在去年11月和今年3月也曾在協定即將結束之際耍了與此次相似的權宜之計，但最後還是同意延長協定。這算是壹種“糧食武器化”的舉動。 17日，連接烏克蘭南部克裏米亞半島和俄羅斯本土的唯壹橋梁、俄羅斯軍隊向烏克蘭占領地區運送主要物資的通道“克裏米亞大橋”發生爆炸，造成至少3人死傷。據英國廣播公司報道，乘坐轎車越過該橋的俄羅斯南部貝爾戈羅德州壹對夫婦死亡，他們的女兒受傷。 俄羅斯反恐委員會在當天的聲明中稱，“烏克蘭特殊機關執行了此次攻擊”，將此次攻擊定性為恐怖襲擊。烏克蘭安全局的壹名消息人士也對英國廣播公司（BBC）表示：“這是烏克蘭海軍及安全局的特殊行動。” 2014年強行吞並克裏米亞半島後，普京投入天文數字的資金，修建了連接克裏米亞半島和俄羅斯本土的這座橋。2018年開通活動當時，他親自駕駛卡車過橋，因此被稱為“普京的自尊心”。去年10月，由於烏克蘭的攻擊，大橋上也發生了炸彈爆炸，導致部分橋面坍塌。普京同年12月親自訪問大橋修復現場，在這座橋上下了很大功夫。

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