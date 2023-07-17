忠實於今天的話. July. 17, 2023 08:02. . “我們現在喜歡閱讀的文章會對未來的我們產生影響。所以現在讀的這篇文章會決定妳的未來。讀美麗的文章，妳自然而然就會成為美麗的人。”—出自金研秀的《我們度過的瞬間》中 我確信今後發生的事情是由現在發生的事情引起的，所以為了不錯過日常生活中剎那的瞬間，我總是做好心理準備。通過經驗學習壹瞬間的“選擇”可以決定“人生”，所以每件事都不想失去慎重，被想要抓住靠近我的機會的欲望所包圍，現在也在面對成長痛。 多虧了學生時代大部分男人都不理睬的“護理系”，我成為了護士，結下緣分，並遇到了作為壹生伴侶的護士妻子。多虧偶然聽到的演講，我執筆了8本書，現在我可以站在講臺上與各位讀者溝通。 閱讀文章雖然各有各的理由，但共同點就是為了通過文章看到什麽。通過文字可以與世界任何地方展開交流。甚至這世上不存在的任何地方。因此，無論是寫文章的立場還是讀文章的立場，都追求美麗的東西，希望我能夠被接受為積極的氣息。 在西洋鏡中的世界裏，即使無法預測未來，但要想預測，有必要在我們現在所站的地方了解壹下妳在看什麽。如果妳意識到剎那間的選擇會改變妳，那麽妳的選擇壹定會引導妳走上好的道路。認清了就不會後悔，只要忠實於今天，在遙遠的未來走過的現在的過程就會充滿美好的幸福。

한국어