普京提名“灰頭發”上校為新雇傭兵公司負責人. July. 17, 2023 08:03. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 俄羅斯總統普京親自提名瓦格納集團高管、前俄軍上校安德烈·特洛舍夫（61歲）為曾針對自己發動叛亂的民間雇傭兵公司“瓦格納集團”的新領導人。特洛舍夫曾經活躍在車臣、阿富汗、敘利亞等地，特別是在敘利亞內戰當時幫助阿薩德政權，帶頭擊退叛軍。阿薩德政權向叛軍使用了化學武器等，因此特洛舍夫也被列入歐盟和英國的制裁名單。 據俄羅斯報紙《商業報》等媒體報道，普京在上月29日召集包括叛亂主謀瓦格納集團首領普裏戈任在內的瓦格納集團35名指揮官時，提到了由特洛舍夫擔任新負責人。普京在當時的會議中提到了指向接近白發的特洛舍夫的呼叫符號“灰頭發”，並說“請在這名指揮官手下繼續戰鬥”。 普京還提出，應把瓦格納集團編入俄正規軍。對此，大部分指揮官都點頭表示贊成。據悉，坐在最前排的普裏戈任沒有看到同事們的這種樣子，拒絕了普京的提議。 上個月24日叛亂結束後，圍繞普裏戈任的行蹤，各種傳聞不斷，白俄羅斯軍隊15日公開了普裏戈任比過去瘦削、只穿著內衣坐在本國軍隊野戰床上的照片。白俄羅斯總統盧卡申科6日表示：“普裏戈任停留在故鄉俄羅斯聖彼得堡等地。”此後，普裏戈任等瓦格納集團的部分外援進入白俄羅斯境內，參與白俄羅斯軍演。 英國《金融時報》報道說，俄羅斯當局在上個月普裏戈任叛亂後禁止了他設立的回帖部隊“巨魔工廠”的活動，但“巨魔工廠”仍在繼續活動。由約300人組成的特羅爾在社交媒體上將俄羅斯的進攻正當化，並對帶頭發動烏克蘭戰爭的瓦格納集團營造了友好的輿論。《金融時報》評價說：“普裏戈津成立的‘假媒體帝國’對普京和俄羅斯構成了更大的挑戰。”

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