鋼琴家李赫：“法國國慶日當天在埃菲爾鐵塔前演奏鋼琴令人激動”. July. 17, 2023 08:03. by 巴黎=趙恩雅 常駐記者 achim@donga.com. “在法國最大的國慶日，在埃菲爾鐵塔前演奏，激動得都不知疲倦了。” 法國革命紀念日“巴士底日（國慶日）”14日（當地時間），站在巴黎埃菲爾鐵塔前的戰神廣場（Champ de Mars）古典音樂會“巴黎演奏會”舞臺前見到的鋼琴家李赫（23歲•照片）激動不已。“聽說演出場附近道路上設置了500多臺電視，通過這些現場直播演出。35萬名到50萬名觀眾觀看我的演出。” 作為首位參加巴黎演奏會的韓國鋼琴家，李赫當天晚上8時40分第壹個登上舞臺，演奏了肖邦的《升C小調夜曲》、《英雄波洛內茲》、俄羅斯鋼琴家阿卡迪•博洛多斯編曲的莫紮特《土耳其進行曲》等3首歌曲，歷時20多分鐘。去年11月，他以法國隆-蒂博（Long-Thibaud）國際音樂大賽鋼琴部門並列第壹名的資格拉開了此次演唱會的序幕。 3歲時第壹次接觸小提琴的李某說：“從那時開始，聽音樂就會非常開心”，“10歲時第壹次與海外管弦樂隊合作，在聽到聽眾歡呼聲的瞬間，腦海中產生了‘我想把音樂家當作職業’的想法。” 李某的目標是指揮家。他笑著說：“我想做的事情很多。想用小提琴與聽眾見面，指揮是最終目標。我還想成為國際象棋大師”，然後又慎重地補充說道，“我想成為壹直真實、真率地深入音樂領域的音樂家。” 2012年在莫斯科肖邦青少年大賽上奪冠的李某以2016年波蘭帕德雷夫斯基大賽最年輕的冠軍而聞名。隆-蒂博財團會長傑拉爾•貝克爾曼評價道：“李某隨時準備分享自己的才能，是壹位非常願意與聽眾進行深入交流的演奏家。”

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